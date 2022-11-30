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Whoscall進階版團購組合上momo銷售 拓展防詐商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

詐騙、推銷電話與簡訊逐年攀升，陌生來電辨識軟體Whoscall也成為國民防詐神器，目前在全台有700萬用戶。看好團購效果，Whoscall即日起在momo購物網上推出全新優惠方案「Whoscall進階版團購組合」，將4組一年方案的《Whoscall進階版》同捆販售，揪團自用、送禮、孝親都確保「無詐騙」。

研發Whoscall的走著瞧科技(Gogolook)指出，Whoscall每年平均為每位用戶擋下4.3通詐騙、40.4通推銷電話，並辨識出83.5通重要商用電話，以清晰與準確的辨識結果成為通訊防詐、防擾的第一選擇。詐騙簡訊氾濫，Whoscall也在近年新增簡訊辨識的防詐服務，讓用戶滿意度再度提升，除了免費版外，《Whoscall進階版》則主打便利與強化防詐的訴求，提供智慧簡訊管家、自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、移除廣告等4大功能，帶動新訂閱用戶在今（111）年較去年成長逾5成。

為提升全民通訊防護力，Whoscall即日起在momo購物網上架「Whoscall進階版團購組合」的優惠方案，內含4組一年方案的Whoscall進階版，售價1,499元，等於每天只要1元，就有Whoscall進階版四大功能，加強防詐力。

Whoscall選擇與電商合作，Whoscall產品負責人沈琬婷表示，台灣電商生態成熟，且具有穩定流量與金流系統，有機會帶動不同以往的銷售動能。過去有許多用戶曾反映想要幫長輩、兒女升級成進階版，但受限於原有平台需要綁定信用卡的門檻，團購組合以虛擬序號的方式提供不綁卡、不限機型、不自動續訂的Whoscall進階版訂閱模式，不僅能無負擔地提升全家的防詐力，也可以當「防詐伴手禮」。

即日起，民眾只要前往momo購物網搜尋Whoscall，便能立即找到最新「Whoscall進階版團購組合」的優惠方案。在完成下單與付款後，系統將會自動透過Email與簡訊發送4組一年方案的Whoscall進階版兌換代碼，訂購者可以直接前往指定網頁中進行兌換，或是直接將代碼分享給親朋好友各自兌換。完成兌換後，訂購者便能立即升級至Whoscall進階版，隔年如欲再次訂閱Whoscall進階版，僅須再次前往momo網物網購買即可。

Whoscall 團購

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