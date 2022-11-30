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中華車eMOVING通過國家級認證 搶微型電動二輪車新法商機加碼三大優惠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
微型電動二輪上路，中華車受惠
微型電動二輪上路，中華車受惠

微型電動二輪車(原電動自行車)於今（30）日起正式領牌納管，中華eMOVING（2204）積極耕耘電動機車領域，成為國家首家認證合法之微型電動二輪車車廠。中華車強調，eMOVING上市以來以品質安全為首要訴求，在微型電動二輪車各機件設計層層把關嚴格控管，確保車輛出廠時均符合最高安全與法規標準。因應新法上路，為體貼車主、協助公路總局檢驗領牌作業，即日起將於中華eMOVING全台經銷據點推出一站式諮詢服務，協助新舊車主領、換牌服務；並趁勢推出限時三大優惠，凡購買微型電動二輪車加贈3,000元購車金、三年強制險保費及12期0利率，搶佔微型電動二輪車市場。

近年來微型電動二輪車事故頻傳，為了加強車輛管理，交通部近日實施「道路交通管理處罰條例」，要求微型電動二輪車得掛牌才能上路，違者將處1,200到3,600元罰鍰，並禁止行駛。新規於11月30日上路，目前已上路的45萬輛舊車保有兩年緩衝期。公路總局鼓勵民眾盡早掛牌，同步祭出規費減免措施，已上路的微型電動二輪車即日起至明年底前完成掛牌手續，將免徵450元牌照和行照規費。

電動自行車 車市

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