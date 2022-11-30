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12月宣告利率大戰 中壽衝至3.6%未演先轟動

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

反映美國升息、金管會調升新契約責任準備金利率，及防範保單報酬率不如存款的解約潮，明(1)日將會有多家壽險公司調升多張保單的宣告利率，不過，怎麼調可能都比不上這張即將在明天開賣的保單。

中國人壽（2823）基於金管會調升美元新契約責任準備金利率2碼(0.5個百分點)，準備用鑽美金美元利率變動型終身壽險，取代美添鑽美元利率變動型終身壽險，明日正式開賣，預定利率從美添鑽的1%走高到鑽美金的1.5%，反映金管會調升美元責準率2碼。

鑽美金未演先轟動，成為國內各家壽險公司商品部門主管關注焦點，因其宣告利率從美添鑽的3.35%，走高到3.6%，2022年12月1日一問世，宣告利率就上衝至3.6%，幾乎是國內上千張利率變動型商品的宣告利率冠軍。

中國人壽把熱銷的美元儲蓄險重新包裝，上市首日就成為鎂光燈焦點，除了宣告利率料將奪冠，另外就是保單的平均每年複利報酬率(IRR)也極具價格競爭力。

這張美元躉繳型保單，以保單持有滿七年計算，保單的IRR有2.92%，比絕大多數美元利變保單的IRR都高，也有機會與目前介於1.3%至3.5%的美元一般存款牌告利率PK.。

保單 壽險公司 中國人壽

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