FinTech產促會：台竟與北韓並列 成東北亞無獨角獸國家

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬今（30）日指出，統計至今年9月，世界已經有321個獨角獸，但台灣卻是亞洲四小龍中唯一沒有科技獨角獸的國家，更是東北亞，與北韓同步為沒有金融科技獨角獸的國家。

楊瑞芬認為，台灣必須要注意國家經濟發展，因台灣是少數亞洲國家中沒有金融科技獨角獸，需要各單位從法令、政策推行努力，如果能在產業面上加值資料，藉由討論，希望了解目前資產開放政策以及法令上的現況，以及是否有可以改變之處，幫助台灣準備數位經濟競賽。

中華金融科技產業促進會今日舉行「開放資料 共創數位台灣」研討會，出席研討會的立委李貴敏認為，數位經濟是重要啟程，資料是重中之重，流通與使用是數位經濟基礎，各國並積極發展金融科技，假設跟不上腳步，台灣經濟發展會造成停滯結果。

李貴敏說，中國在元宇宙世界已經有細節規畫，今年3月美國國會更已經求行政單位執行虛擬資產規劃，而她今年提出要求行政院蘇貞昌院長要針對虛擬資產有主管機關，蘇貞昌的承諾到目前都尚未出爐，至今各部會要擔任虛擬資產主管機關都相當猶豫。

立委江永昌則針對取得開放資料中「民眾對手中資料是否有自主權」探討，他說，現階段金管會開放銀行三階段中，執行到第一階段開放產品資訊、第二階段銀行開放帳戶資訊後、消費者資訊查詢業務後，目前停下腳步，他擔憂，是否礙於部會之間相互不瞭解。

不光是金融問題，江永昌認為，韓國有資料產業法，但台灣僅有工業局的業務將資料轉給數位發展部，執行數位資料升級，層次差太多，在21世界數位資料時代來臨下，民眾要有個資主導權，資料產業也可以提供更好的量身訂做服務。

立委鍾佳濱則針對台海威脅，政府如何建立保存民眾個人數據，避免國家遭逢海外攻擊風險等提出建議。他舉例，烏克蘭政府在今年俄烏戰爭開打初期，第一時間立即移轉政府資料至安全處所，他認為，央行、金管會在數據創造便利與價值同時，也必須建立穩健安全基礎，資料可以信賴保存。

立委高嘉瑜則建議，新成立的數位發展部應該要解決台灣經濟時代落後之處，例如，有些部會使用建構私有鏈、但實務上卻不是，必須思考如何讓許多公務機構追上數位發展腳步，與國際同步，並且探討快速取得金融資料限制上的阻礙。

新任新竹市長高虹安則認為，全球國家已經驗證資料重要性，但台灣政府過於保守，新成立的數位發展部在其中是新的產業鏈，必須關注數位蒐集與處理過程中，需要大量人才以及技術，以及保存相關法規，希望未來各產業界要關心數位發展部。另外，她建議，國發會必須盡快研究台灣個資相關適法性，對於台灣個資外洩、電商平台如何管理監督手中個資、或是部會升級資訊保護相關法令等等。