六大網紅名師直播8小時！永豐金證券2023展望 聖誕節線上線下同步登場

迎接2023年投資新趨勢，永豐金證券再展數位服務力創舉，宣布聖誕節當日擴大舉辦投資豐向球2023展望年會，邀請六大網紅級財經名師、線上線下同步模式、長達8小時馬拉松接力登場，以深度且多元的面向分析明年投資情勢與產業展望，如何在動盪的股市中調整策略，陪伴投資人共度豐盛的聖誕假期，掌握2023年變局中獲利的機會。

受通膨與聯準會升息影響，股、債市大幅修正，台股今年以來跌幅超過25%，2023年會持續震盪還是上演反彈行情？永豐金證券邀請資深財經專家兼主持人阮慕驊，在會中暢談明年台灣與全球經濟展望，並由啟發投顧副總李永年帶大家回顧1929年經濟大蕭條，從歷史經驗看2023年，學習如何掌握財富重分配的時機。

全球高度關注台灣半導體產業，年會中邀請知識力科技執行長曲建仲，從半導體先進製程與封裝的發展現況，到台積電（2330）、三星、英特爾的技術競爭路線，以及美國禁令對美中台半導體產業的影響進行深入分析，讓投資人了解半導體產業的未來走向。

根據彭博Bloomberg報導，摩根士丹利、摩根大通、瑞銀、美銀、高盛…等華爾街各大銀行預測明年FED將停止升息腳步，永豐金證券邀請到《JG說真的》頻道創辦人JG分享升息循環結束後的佈局建議，以及投資2023年高成長股的機會。

除了提供產業、總經的宏觀資訊，為更貼近台股盤勢，將由《投資家日報》總監孫慶龍分享空頭市場的ETF不敗投資術，如何隨著經濟趨勢進行資產配置則由資深分析師賴憲政分享斷、捨、離投資術。

永豐金證券表示，持續優化線上服務、耕耘財經知識是數位服務的核心精神，這次舉辦投資豐向球2023展望年會，突破業界創舉，一次邀請六大不同領域的專家進行馬拉松式接力分享，提供多元廣度及專業深度的剖析，這是永豐金證券為實體與線上投資人的打造的完美呈現。