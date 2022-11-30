告別賣方市場 房仲：屋主要多點彈性才能成交

信義房屋（9940）觀察11月房市交易，受到選舉等因素干擾，呈現旺季不旺的狀況。觀察重要的交易指標，流通天數拉長，且議價空間略微增加，反映成交速度變慢，且賣方要多一點價格彈性才能順利成交，過去強勢的賣方市場風向轉向，逐漸轉為買賣雙方較為平衡的市場。

統計顯示，11月的交易狀況，首購與換屋的比例穩定，不過整體銷售時間較去年同期拉長約10天，議價空間也緩步增加，反映現階段買方對於價格謹慎，且屋主在市場銷售一段時間後，也有感市況降溫且外在情勢變化快速，讓利意願也略微增加。

觀察北市總價1500~2000萬元的交易表現較佳，新北市則是總價1000~1500萬元表現相對穩定。

桃園市與台中市則是總價700~1500萬元市場較穩定、高雄市則是受到短期房價高漲，加上科技業投資恐怕暫緩部分腳步，市場買氣明顯趨於停看聽階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，11月雖然台股已經止跌回升，不過又碰到選舉等外在因素影響，買氣回籠速度偏慢。

不過後續許多利空因素逐漸淡化，包括美國暴力升息可望暫告段落，國內未來升息壓力減緩，股市也出現一波兩千點的反彈走勢，加上疫情穩定與選舉落幕，近日買方已經有緩步回籠跡象，只是房市高點已過，買方即便回籠，也是精挑細選、擇優進場購屋。

曾敬德指出，現在市場的利空逐漸淡化，年前購屋旺季雖然不會太旺，但選後的房市近日買氣有回溫跡象，畢竟今年從五月以來房市受到許多外在因素衝擊，有部分買盤觀望遞延，自用買盤可望「緩、緩、緩」步回流。