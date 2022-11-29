安養信託大增近4萬人 邱月琴：信託2.0初步成果豐碩

信託公會理事長邱月琴今(29)日表示，信託2.0的推動，初步成果豐碩，明年將致力於安養信託與員工福利信託的跨業結盟，透過前述信託雙箭，打造普惠金融生態圈。

信託公會今日舉行信託專責部門經理人專班，邱月琴致詞時表示，信託2.0初步成果豐碩，以高齡者及身心障礙者財產信託業務(又稱安養信託)為例，今年9月底交付信託財產本金約661億元，較2020年底約336億元成長52.2%；受益人人數7萬3,592人，也較2020年底3萬3,620人成長超過一倍、達118.9%。

身為信託公會龍頭，邱月琴會後受訪時表示，信託2.0的推動，明年有兩大目標：跨業結盟、滿足民眾的人生各階段所需信託服務；業務別方面，安養信託、員工福利信託為信託2.0第二階段的兩大重點，希望明年能夠深化。

邱月琴說，高齡者、失智者的問題越來越嚴重，怎麼提供他們財產保障，信託2.0第二階段應該要重視。信託業者是最好的中介者，可幫民眾找到值得信任的信託監察人，信託業者也可以跟社會福利機構合作，由社福機構擔任信託監察人。

她表示，員工福利信託也是信託2.0要重視的項目，勞退新制底下，每個月從薪資提撥6%的勞工人數占比仍然不高。雖然勞退新制有退休金跟著人走的好處，但能夠產生的退休金金額其實不大。

企業如果在員工年輕時，鼓勵員工辦理持股信託，除了增加員工向心力，還能增加員工退休時可用的資金。員工福利信託「有這兩個功能可以去觸動，應該是我們信託2.0要去強化的」。

邱月琴說，信託2.0第一階段推動的重心放在信託業務的組織調整、法規跟業務的鬆綁，以及人員能力的培訓三個方向。在金管會指導、全體會員的努力之下，許多信託業者將信託組織加以調整，來提升對信託業務的重視。

法規跟業務鬆綁方面，「我們公會陸續建議主管機關修訂了相關的法規，來滿足所有人員信託的需求」。為了提升專業的能力，信託公會也完成高齡金融與家族信託規劃顧問師的課程跟測驗。

金管會今年9月發布信託2.0第二階段推動計畫，以滿足人生各階段所需要的信託服務，及深化信託業務之跨業結盟，做為兩大核心目標。信託公會特別以普惠金融、跨業結盟生態圈的發展當做今日研討主題，深化信託2.0的推動。

今日活動也表揚，協助信託業者推廣安養信託的八家機構團體代表，邱月琴親自頒獎。邱月琴說，大家努力推動，弱勢族群、身心障礙者跟高齡者都可以獲得信託的關照。

邱月琴說，希望未來在金管會信託2.0第二階段計畫引領下，信託業者能持續發掘客戶需求，也期盼更多不同產業的機構團體陸續加入，擴大普惠金融的生態圈。