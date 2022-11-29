6家壽險啟動金融資產重分類 10月淨值回升到兆元之上

原本跌破兆元大關的壽險業淨值，在6家壽險公司啟動金融資產重分類後，壽險業單月淨值回升超過6000億元，10月淨值回升到1兆4310億元，但美國持續維持升息腳步，今年前10月壽險業淨值仍蒸發達1.29兆元。

今年受到美國劇烈升息衝擊，原本長年在兆元以上的壽險業淨值，今年9月正式跌破兆元以下、僅剩下8285億元，目前有6家壽險公司於10 月進行金融資產重分類，包含南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、中國人壽，帶動壽險淨值10月順利回升到兆元之上，單月淨值增加6025億元。

據金管會保險局今公布最新數據，壽險業10月淨值回升到1兆4310億元，但與2021年底的2兆7222億元相較，今年前10月淨值減少仍高達1.29兆元；若與較去年同期相較，則減少達1兆1830億元、年減幅度45.3%。

在稅前損益部分，壽險業前10月稅前損益為2914億元，為歷史次高，但主要受今年股、債市波動影響，仍較去年同期減少839億元、年減22.4％。