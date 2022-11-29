升息影響 新光銀Q3淨利差季衰退3bps

新光金今舉行法說會，新光銀行第三季單季存放利差較前一季下降1bp至1.75%；淨利差較前一季減少3bps至1.31%，新光銀總經理李正國表示，「主要因為升息影響，存款成本優先反應，但企金放款沒這麼快跟即時，過程中墊高資金成本，造成第三季利差較第二季下降。

不過前三季淨利息收入較去年同期成長13.4%，帶動整體淨收益較去年同期成長1.2%，存放利差較去年同期提升7bps達1.72%，淨利差較去年同期增加6bps至1.30%；合併稅後淨利達51億元， 放款餘額較去年底增加4.3%，達7,509.2億元，消金及企金放款年初至今分別成長3.8%及5.0%。

李正國表示，銀行報酬率來自不僅是放款利差，也來自其他商品銷售所產生的手續費等其他收入，會一併當作衡量基礎，他提到，明年開始會進一步運用中小企業信保基金的量能，一方面讓風險跟資本使用率更高，另一方面，也可能在過程中稍微犧牲放款評價上的優勢，換取更好的顧客，以及潛在的新顧客提供銀行進行往來，最主要目的是擴大放款基礎，帶來其他收益。

此外，李正國上任後，致力帶領新光銀行進行數位轉型，他表示，銀行將持續在科技消金領域，針對不論是房貸、信用卡、信貸，大量運用AI工具，協助消金人員跟數位上做更高效的放款，整體經過一年布局也有很好成果，信貸數據行銷上，到今年為止較去年成長將近四倍，雖然量體不大，但是是一個很好的起步。

針對今年的credit cost（信用成本），李正國提到，今年相對低，只有7bps，平均來講大概每年維持16~18bps，新光銀非常重視在這樣的外在環境高度不確定情況下，持續進行放款業務的汰弱留強。