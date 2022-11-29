防疫雙險理賠擴大至1721億元 增資金額邁向千億大關

防疫險理賠持續擴大，防疫雙險理賠金額突破1700億元。金管會今（29）日公布防疫保單最新數據，11月22日至11月28日近一周防疫險理賠件數增加超過12.7萬件，理賠金額增加57.3億元；疫苗險近一周理賠件數增加2.6萬件，理賠金額增加11億元。合計今年以來廣義防疫險理賠已達1,721億元，產險業增資金額已達707億元，若加計已公布、未核准部分，達920億元。

金管會保險局表示，今年以來統計至11月28日止，防疫保單已理賠超過336萬件、理賠金額逾1,362億元；疫苗險理賠件數逾86萬件，理賠金額359.3億元，防疫雙險總理賠件數逾422萬件，理賠金額共1,721億元。

保險局副局長林志憲表示，自今年以來統計至11月28日，防疫險部分，有效保單488萬件，保費收入45.4億元，理賠金額是保費收入的29.9倍以上；疫苗險部分，有效保單242萬件，保費收入10.1億元，理賠金額是保費收入的35倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共730萬件。

增資部分，林志憲指出，目前有六家產險業者完成增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元且已完成二次增資、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元、兆豐產20億元，六家合計707億元。

另外，日前新安東京產已送件二度增資52.9億元，金管會表示已經核准，目前公司正進行後續事宜，預估今年底前會完成；和泰產險日前董事會也決議辦理第二次私募，發行6億股，每股認購價格10元，總金額60億元，將由和泰車認購，再加上先前已對外公告，國泰世紀產也規畫做二度增資100億元，這一波增資金額累計已突破900億元，達920億元。

短期借款部分，金管會也核准四家申請短期融通借款，以支應鉅額理賠金。