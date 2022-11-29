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房貸放款「民進公退」 買房多問這句爭取好條件

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

根據金管會銀行局統計，今年房貸放款呈現「民進公退」，有些公股銀行的房貸戶數較去年衰退，不過民銀普遍都呈現正成長，反映過去一段時間民銀對於房貸放款態度相對積極。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，當景氣欠佳又碰到銀行放款接近滿水位時，銀行對於案件評估會更嚴謹，不過也有少數銀行有鑑於房市交易量萎縮，用較好的條件爭取客戶，每家銀行情況都不盡相同，購屋人可向在地代書詢問哪些銀行比較好貸，以爭取較好條件。

另外透過大型仲介業者成交，也常有配合銀行可以談到比較好的條件。

曾敬德指出，各家銀行的放款政策不同，也常常會有短期調控的措施，有時候會寬鬆一些，有時候會緊縮一些，不過仍以民間銀行的彈性較大，因此統計發現今年民銀的房貸戶數還是呈現成長，但多數公股銀行的房貸戶數反而衰退。

根據金管會銀行局統計資料顯示，今年累計至九月的房貸家數，前10大銀行呈現公股減少多，但民銀普遍房貸戶數還是成長，包括房貸最大戶的土地銀行房貸戶數較去年底減少約4000戶，合庫、華南銀行、彰化銀行等房貸戶數也都略微減少，雖然台灣銀行增加3400餘戶，第一銀行也增加2800戶，但公股銀行普遍放貸較為保守。

不過民銀包括中國信託、富邦銀行、玉山銀行、國泰世華銀行等，今年的房貸數戶普遍都還增加超過2000戶。

曾敬德表示，公銀對於房貸本來態度就較為保守，加上現在有些銀行放貸額度已經接近滿水位，實務上發現銀行接案更為謹慎，更重視客戶與不動產條件，但也有少數銀行認為現在交易量少市場競爭，願意用較佳的利率條件爭取客戶。

曾敬德建議，每個時間點銀行的政策都會不太一樣，可以和在地代書詢問，哪些銀行近期比較積極，另外有些產品銀行放款政策差異也會很大，例如店面、透天等，也可和在地代書詢問哪些銀行比較容易爭取到好的條件，或者是透過大型仲介業者成交，也常有配合銀行可以談到比較好的條件。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房貸 玉山銀行 金管會

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