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資本公積仍有180億元明年可配息？新光金回應了

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光金控總部大樓。記者胡經周／攝影
新光金控總部大樓。記者胡經周／攝影

新光金控（2888）今（29）日下午舉行第三季法說會，由金控總經理吳欣儒主持，法人關注，今年以來受股債市暴跌影響，新光金控對明年配息的看法，新光金資深副總李超儒回應，「目前資本公積帳上仍有180億元，是否能就這部分配息，還是等到年底數字確定，內部和主管機關再行商議。」

李超儒說明，截至第三季季底，新光金控金融商品相關的未實現損益約為914億元，其中股票佔有2成，債券占較多8成，相較前一季看得出是稍微受利率影響，債券擴大至310億元，不過他強調在10月1日新壽進行金融資產重分類，淨值大舉增加386億元。

此外，新光人壽前三季初年度保費較去年同期成長18.5%達419.8億元，市佔率為6.7%，與其他同業紛紛衰退相比表現亮眼。新壽總精算師林漢維表示，主因是持續在外幣保單以及健康險等價值型商品的銷售，外幣保單在第三季占整體保單達8成。

他也分析，同業衰退的主因是，同業的投資型保單占比相對較高，今年市場波動大，不過對新壽影響相對較小，新壽初估單季新契約價值成長（VNB）到第三季成長7%。

法人也關心，第三季儲蓄險解約造成保險給付超過保費收入的情況？林漢維表示，解約部分，今年由於升息以及匯率的關係，的確解約狀況比以往高，不過公司在既有的現金部位以及保單預期和一些還本情況下，基本上支應上沒有問題，「新壽很大部分是在外幣保單的銷售，在新契約保單銷售增加後，應該是沒有太大問題」，他強調，不會因此影響平穩的宣告利率政策。

保單 新光金控 新壽 配息 法說會 升息

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