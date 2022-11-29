柏瑞投信推ESG減碳全球股票基金 迎接淨零碳排大商機

柏瑞投信身為國內ESG投資先行者，2019年即率先呼籲用投資愛地球，2022年鎖定全球淨零排放多元商機，領先推出境內首檔接軌《巴黎協定》目標的「柏瑞ESG減碳全球股票基金」，預計在12月19日展開募集，由中國信託商業銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣、美元及人民幣三種計價幣別，額度上限為新台幣200億元。

2022年夏季歐洲遭受熱浪襲擊，英國氣溫7月飆破40度、一度進入國家緊急狀態，法國和西班牙也創下歷年來最熱10月的紀錄、南歐更有多個國家爆發山林野火，導致當地人民生命財產的嚴重損失。

地球暖化造成世界各地極端氣候頻繁出現，對自然生態和人類生存的危害日益加劇。根據世界經濟論壇(WEF)《2022全球風險報告》指出，氣候變遷已成為現階段最被高度重視的議題。

如今《巴黎協定》*將全球升溫目標控制在攝氏1.5度，已成為人類生存最重要的指標之一，而「減少碳排」更成為全人類共識，因為唯有地球永續、才有經濟發展可言。

柏瑞投信表示，《巴黎協定》的出現，帶動了全球ESG減碳的趨勢。為了達到氣候目標，全球必須在2050年前達到淨零排放(Net Zero)，以支持《巴黎協定》的積極目標，是屬於整個世界和各大企業的重要投資議題。

在此趨勢下，不但各國政府陸續響應，全球科技龍頭大廠亦紛紛跟進，除了自己帶頭減碳，也幫助別人減碳。減碳商機的規模究竟有多大?根據各家研調機構的結果顯示，到2050年全球減碳商機合計將達上百兆美元。

舉例來說，國際能源署(IEA)在2022《世界能源展望報告》中表示，儘管全球在採用潔淨能源上有所進展，但要達成淨零與氣候目標仍有賴更積極的政策行動，並需要在2030年前將投資金額從目前的約1.4美元提升到4兆美元。