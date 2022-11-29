數位轉型實現保險業新商機 注意氣候風險挑戰

全球歷經疫情兩年來所造成的市場波動，保險產業同時也面臨著持續上升的通膨壓力所帶來的經濟衰退，以及地緣政治挑戰，在受到種種環境、人才、技術等趨勢變化，可能會抑制保險業的營運和成長。勤業眾信聯合會計師事務所今（29）日發布《2023保險產業趨勢展望》，歸納出全球保險業者應著重「數位創新、氣候環境永續、及IFRS 17之施行」關鍵三大議題，為因應消費行為的改變，面對保險產業導入雲端服務為目前的發展趨勢，建議保險業利用數位轉型實現保險業新商機，同時注意氣候風險帶來的挑戰。

勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生資深會計師表示，在面臨多方面向的危機之下，期望透過本報告能給予台灣保險業者產業整體概況以及未來展望，協助企業在變動中保持創新與韌性，永續發展。

2023年保險業者須關注的三大議題：數位創新、氣候環境永續、及IFRS 17之施行

一、留意消費者行為的轉變，以數位創新實現新保險業價值

數位轉型是當前企業皆須面對的趨勢，也使遠距辦公成為常態，台灣壽險公司與保經保代也積極試辦遠距投保，期望透過科技的力量縮短與消費者間的距離。瑞士再保險研究院（Swiss Re Institute）2022-2023的調查發現，超過60%的亞太地區消費者，視是否有線上投保功能與否，來決定是否要購買壽險和健康險產品，故企業亦須注意消費者的消費行為轉變。

除了加速營運上的數位轉型， 保險公司未來的技術目標應以客戶為本，提高服務的創新性和高敏捷性，例如在近期FinTech Taipei 2022活動中即有壽險業者攜手金融科技公司建構「核保AI醫療影像應用」，透過AI輔助胸腔X光的判讀結合到保險流程中，實現保險與醫療的結合，加速客戶服務效益。

為跟上導入雲端服務科技的趨勢，壽險公會今年推出保險存摺，並且試驗應用理賠聯盟鏈，讓保戶將來可用生物辨識，透過保險存摺身分認證，連結到有投保的各保險公司申請理賠。另外，金管會將於2023年公布純網保名單，預計該年底就會出現台灣首家純網路保險公司，有機會開發創新險種或商品。透過線上服務多元滿足客戶即時且客製化的需求，同時也提高工作效率和降低成本，帶來未來新保險模式與新氣象。

二、檢視氣候風險 展望永續發展

氣候風險也會影響保險業的承保與投資，由聯合國成立的淨零保險聯盟（Net-Zero Insurance Alliance, NZIA）目前與科學基礎目標倡議（SBTi）合作，預計在2023年1月發布一份目標設定議定書（protocol），讓聯盟的保險業成員可以依照各自的承保組合，設定符合淨零轉型路線的目標。為呼應台灣2050年淨零碳排之目標，金管會發布「保險業氣候相關風險財務揭露指引」，規範台灣保險業自2023年起應於每年6月30日前將氣候風險財務揭露相關資訊納入永續報告書或公布於公司網站，企業應建立氣候相關風險評估及揭露機制，並將氣候風險管理精神融入企業文化與營運決策中，透過建立氣候風險管理評估機制，以審視自身氣候變遷風險之韌性及落實自身營運低碳轉型。

企業應從被動因應政策規範，改為主動在ESG領域確立企業的領導地位，打造永續競爭優勢。勤業眾信建議，保險公司可以思考採取「提高員工對於氣候風險的意識；推出ESG新產品、服務和保費等相關激勵措施；擴展風險管理服務」措施，來減緩整個價值鏈的氣候風險。

三、關注全球IFRS 17實行狀況，策略調整企業策略

2023年全球多數地區將邁入IFRS 17實行元年，而台灣預計於2026年上路，多數保險公司已提早進行財務轉型計畫。由於牽涉面向包含精算、資訊系統、營運流程、內部人才培養等，使精算師、會計師、財務規劃和分析專業人員之間的合作會明顯增加，建議保險公司應定期檢視目前的財務營運模式、組織結構，並進行策略性調整，確保企業能有效經營同時兼顧新規範的執行。