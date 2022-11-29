信託公會深化信託2.0 打造普惠金融生態圈

信託公會為使信託業能掌握主管機關政策與持續打造高齡服務、普惠金融與跨業結盟生態圈的發展方向，今(29)日以信託業持續深化信託2.0發展普惠金融生態圈為題，讓信託業與媒體就現行實務運作之各項業務及發展方向進行交流。

金管會副主任委員蕭翠玲肯定信託2.0推動計畫第一階段已有顯著成果，並期許第二階段能協助更多弱勢族群善用信託制度。

蕭翠玲表示，信託2.0推動計畫第一階段在信託公會及各家信託業者的大力支持與協助下，信託業無論在組織調整、人員培訓、資源整合或是與不同產業跨業合作都有顯著成果，已為發展全方位信託業務奠定基礎。

金管會今年9月金管會接續提出的信託2.0第二階段計畫，也延續這樣的理念，將持續推動人生各階段所需之信託服務，並透過信託業跨業結盟的擴展及深化，協助更多弱勢族群善用信託制度。

信託公會理事長邱月琴指出，信託2.0政策第一階段推動的重心放在信託業組織調整、法規與業務鬆綁及人員能力培訓三個面向。在信託公會、全體會員的努力下，很多信託業已調整組織架構，提升對信託業務的重視。

法規與業務鬆綁方面，信託公會陸續修正法規，將信託業務納入人員薪酬及分行考核，並訂定信託業及保險公司間辦理保險金信託業務共同行銷應注意事項，滿足民眾一站購足服務。

在人員能力培訓方面，完成高齡金融與家族信託規劃顧問師兩項證照課程與測驗，訓練儲備社會所需的專業人力，持續發展全方位信託業務。

邱月琴指出，為配合金管會今年公布的信託2.0第二階段推動計畫，信託公會除了在原有基礎上持續精進，也針對高齡(失智)客戶的金融服務研擬相關自律規範。

為進一步強化信託專業培訓，信託公會持續推廣相關認證制度及推動進階與回訓計畫，且將推動信託校園扎根計畫，加強信託產學合作，讓信託觀念向下扎根。

信託公會同時將協助辦理信託監察人之培訓課程，讓更多社福機構加入信託服務，深化服務品質。

信託公會秘書長呂蕙容表示，本次研討會邀請推動信託2.0政策績優的會員第一銀行分享業務經驗，以及阿爾發證券投資顧問公司介紹結合金融科技與信託的創新服務。

阿爾發投顧開發機器人理財技術，針對員工福利儲蓄信託、捐贈信託、安養守護信託，以及智能理財安養退休信託等四種信託商品，提供機器人理財工具，為客戶達到符合其預期的財務計畫目標。

阿爾發公司讓客戶可藉由選用信託商品，達到信託保障、資產累積的雙重目的。信託公會期許未來有更多不同產業機構團體加入，擴大普惠金融生態圈。

邱月琴表示，本次研討會也對積極與信託業者合作推廣安養信託的社福、安養及醫療等八家機構團體，表達感謝並公開表揚，期待透過合作的力量協助民眾保障高齡及身障者財產安全，普惠大眾。

邱月琴並表示，期許在金管會信託2.0全方位信託計畫引領下，信託業能持續發掘客戶需求，也希望有更多產業與信託業一起合作，一起用金融力量再創造更美好的社會。