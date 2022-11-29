金管會副主委蕭翠玲：信託是一輩子都用得上的制度

金管會副主委蕭翠玲今(29)日上午表示，經營信託業務最有價值的地方就在於，能夠全程參與客戶生命周期的各個階段，設身處地為不同時期的客戶規畫著想。

對於一般民眾，要開啟他們對信託的認識進而善用信託制度，因為無論老少，信託是一輩子都用得上的制度，年長者、身心障礙者不管是照顧自己或家人，也都可以透過信託機制來完成。

信託公會舉辦的信託專責部門經理人專班今日上午舉行，蕭翠玲親自出席並於致詞時做出上述表示。她也感謝信託業者及機構團體的努力，讓安養信託持續扎根成長。

蕭翠玲說，為了持續鼓勵及推動信託業發展與時俱進的信託服務，金管會延續信託2.0第一階段計畫的理念，今年9月接續提出第二階段計畫，持續推動民眾所需的信託服務，並透過信託業跨業結盟的擴展及深化，協助更多弱勢族群善用信託制度。

金管會的信託2.0第二階段計畫，有三大核心目標：

蕭翠玲說，信託2.0計畫推動過程會遇到諸多的挑戰和困難，「但如果我們覺得一件事是對的，就應該要去做」。

信託專責部門主管帶領信託部門所邁出的一小步，對於營造友善溫暖，及符合高齡少子化社會所需的高品質金融服務環境，都是很重要的一大步。

她期許信託業者能在既有的基礎上，持續向上推升信託服務功能，同時對外擴展服務觸角，以信託結合各項金融商品服務，為自身開創永續發展的利基，也營造信託業與社會大眾互利雙贏的環境。