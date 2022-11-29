防疫保單慘賠！產險業賣樓變現再添1例 明台產總部37億被台新銀買走

image source：取自Google Maps

文／陳羿郿

因應防疫保單鉅額理賠，和泰產險7月首開第一槍出售不動產變現，明台產險11月24日也拍板將總部以37.67億元賣給台新銀行。



台新銀斥資37.67億元 買下「明台產險大樓」

明台產險受防疫險理賠衝擊，前三季稅後虧損達21.21億元，在集團政策以租賃為優先考量下賣樓。原本是開價40億元公開標售找尋買家，但卻以流標收場，最終順利賣給台新銀行。

台新金控(2887)代子公司台新銀行公告，以37.67億元取得臺北市大安區復興段二小段422及426地號以及仁愛路四段1號全棟建物，也就是先前流標的明台產險大樓。

台新銀表示，考量此地距離總部近，且總部空間已經不敷使用，因此可能作為辦公室自用。

據了解，台新銀以自用為目的購買，一樓每坪250萬元、二樓以上每坪100萬元成交，土地面積約319.14坪，建物面積約3898.67坪，交易總金額為37.67億元，依照契約約定，台新銀將分為三期付款。

明台產險則表示，此次主要是資產活化，因MSIG集團對自有不動產的基本政策是以租賃為優先考量，而非持有不動產，將資本配置於本業上，以獲取最佳的經營績效，因此選擇於適當時機進行不動產處分。

「防疫保單」三個月內累積逾4千筆聲量

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，三個月內關於「防疫保單」的聲量趨勢共有4,711筆。其中，10月3日，民進黨立委高嘉瑜質疑，南山人壽第三季財報淨值經估算已下探至負627億，緊急向金管會請求「債券重分類」，但金管會不辦公聽會，卻在半天內火速安排閉門會議，只邀壽險公會代表跟會研基金會代表，連學者專家都沒有，痛批根本就是「緊急護航南山人壽大會」，有358筆網路聲量。而11月25日，明台產險以37.67億元出售總部，賣樓換現金的消息，帶來236筆聲量。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

壽險業找錢二途徑

部分壽險業者為了拯救淨值破底危機，開始賣樓套現，住展雜誌指出，壽險業找錢常見的途徑有兩種，一種是「現金增資」，另一種是「賣樓」，而壽險業通常持有高額不動產，賣樓套現成為快速籌資的手段，「沒有賣一棟樓解決不了的事，如果有，就賣兩棟！」

以三商美邦人壽（三商壽）為例，今年7月賣掉內湖「精英電腦大樓」整棟辦公樓，8月下旬又公告標售信義「環球世貿大樓」部份樓層。另外，和泰產險將出售位於台北火車站附近的台北分公司大樓。新光人壽雖然沒再賣樓，但卻出清自家發行的「新光1號不動產投資信託基金」全數持股來套現，情況更為罕見。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月30日至2022年11月27日。

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