元大銀行金流服務再升級 統編轉帳及帳戶連結支付更便利

隨著行動裝置普及、數位金融蓬勃發展，用戶對於服務便利性的需求日漸提升，元大銀行於持續推動普惠金融、綠色金融服務之際，亦不斷精進各數位平台的使用體驗，布建提升行動支付金流服務。

元大銀行自2020年9月起首波與財金公司合作，提供手機門號轉帳服務，結合新興科技打造的便捷服務，客戶毋需記憶銀行帳號，可以手機門號綁定銀行帳戶作為收款帳戶；更於2021年10月，進階提供綁定多組不同金融機構銀行帳戶服務，客戶可將元大銀行作為預設收款帳戶，於轉帳時僅需輸入手機門號，即可完成轉帳服務。

元大行動銀行手機門號轉帳服務大獲好評，今(2022)年5月接續推出統一編號轉帳服務，提供鑽金商務網企業用戶以統一編號綁定收款帳戶，企業或一般用戶可於轉帳時直接輸入8碼統一編號，即可完成轉帳作業。

此一功能對於經常有向民眾/客戶收款需求之中小企業（財團法人或協會）十分便捷，企業統編相對於銀行帳號較易於查詢，用戶可上網查詢該企業的統一編號即可進行轉帳，此一應用於公益捐款也是一大福音，元大銀行、財金公司及中華民國運動神經元疾病病友協會（漸凍人協會）合作，在台北金融科技展FinTech Taipei 2022展示金融科技與普惠金融結合應用，輸入8碼統一編號，即可透過元大行動銀行完成愛心捐款。

為鼓勵客戶體驗手機門號轉帳便利，元大銀行乘著鑽金旅遊季，特別企劃說走就走趣旅行活動，在活動期間於元大銀行APP首次完成手機門號收款設定及元大LINE個人化綁定，即可參加旅遊現金禮抽獎活動，獎金最高達新台幣10,000元（限額3名），並在手機門號收款設定後，成功完成「任二筆手機門號轉帳交易」，即可獲得轉帳回饋金新臺幣50元（限額1,400名），活動期間至2022年12月31日止，詳情請參閱元大銀行官方活動網站公告。

為利電子支付機構與銀行間之跨機構資訊流及金流互聯互通，金管會於2021年9月核准財金公司辦理電子支付跨機構共用平台業務，提供跨機構間轉帳、繳費及繳稅等金流服務；元大銀行偕同歐付寶共同加入，並推出帳戶連結支付服務。用戶可使用元大銀行帳戶綁定歐付寶電子支付帳戶，即可透過歐付寶由元大銀行帳戶扣款進行儲值、消費、生活繳費等多元便利服務，用戶可藉由行動支付之帳戶連結支付服務靈活運用元大銀行帳戶，延伸帳戶應用場景。

元大銀行秉持行動即生活理念，持續推廣帳戶連結支付服務，自即日起至2022年12月31日，推出全盈+PAY連結元大帳戶享回饋金50元，活動期間新註冊全盈+PAY並連結元大銀行臺幣存款帳戶，且以帳戶扣款方式於受理全盈+PAY的通路消費，不限消費金額即贈全盈+PAY儲值金50元（限額5,000名）；另推出icash Pay新戶輕鬆賺點數，活動期間新註冊icash Pay並連結元大銀行臺幣存款帳戶，且採帳戶扣款方式於7-ELEVEN實體門市消費，不限金額贈OPEN POINT點數100點，活動期間每一用戶回饋上限100點（活動總回饋上限500,000點）。