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中國信託資融進軍BNPL 推出「Fula付啦」先買後付

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
中國信託資融推出全新金融支付工具「Fula付啦」，先買後付還能分期付款。圖／台灣人壽提供
中國信託資融推出全新金融支付工具「Fula付啦」，先買後付還能分期付款。圖／台灣人壽提供

台灣人壽旗下子公司中國信託資融股份有公司（簡稱「中信資融」）推出全新金融支付工具「Fula付啦」APP，正式進軍先買後付（BNPL ,Buy Now Pay Later）市場，下載註冊「Fula付啦」APP，通過相關驗證，最快5分鐘就能取得信用額度，享有分期付款的功能，24小時隨辦隨用、掃碼支付，滿足多元支付的消費需求。

「Fula付啦」品牌標識以年輕圖像化英文字母，展現「眨眼微笑」的活潑意象 ，傳達「眨眼間 即刻享受」的品牌概念，代表消費者在每次支付的瞬間都能「 打開Fula打開生活」的品牌精神。

中信資融表示，「Fula付啦」先買後付，是全數位化的第三方金融支付工具，原理就是先幫客戶代墊費用給商家，再由客戶按期繳費給「Fula付啦」，是一種讓客戶、商家和第三方支付共好的金融服務。

「Fula付啦」申辦簡便，下載APP註冊只需三步驟：手機驗證、身分驗證及填寫基本資料，全流程數位自動化，不僅快速取得額度，消費購物時掃描商家QR Code更可快速結帳，分期付款。

「Fula付啦」APP的帳單查詢和還款方式也非常簡便，可隨時透過APP查詢交易紀錄，顯示未來每月還款金額，並提供多種繳費管道，可持手機至超商繳費。

「Fula付啦」與多家知名企業合作，包括電商、汽機車、數位3C、家電、醫美 、教育、藥妝、生活百貨等，聯合線上和線下數千家不同產業夥伴提供消費分期服務，建構多元消費場景，期許服務百萬會員客戶、百億分期金額，致力成為台灣BNPL第一品牌。

「Fula付啦」APP整合中信金控（2891）集團內部資源、外部多元數據以及科技風險管理模式，運用母集團研發的光學字元識別（OCR, Optical Character Recognition）和AI人臉辨識技術，以全自動化申請流程，打造兼顧風險控管和客戶體驗的新型態風管模式；為了預防信用不當擴張，「Fula付啦」APP還有「分期小管家」的貼心服務功能，讓消費者可依個人財務規畫設定分期上限提醒，避免過度消費。

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