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永續保險論壇12月13日登場 拚ESG影響力

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
國發會主委龔明鑫。 (本報系資料庫)
國發會主委龔明鑫。 (本報系資料庫)

金管會副主委蕭翠玲。 (本報系資料庫)
金管會副主委蕭翠玲。 (本報系資料庫)
由經濟日報、台灣人壽共同主辦的「永續保險．永續影響力」論壇，將於12月13日登場，國發會主委龔明鑫與金管會副主委蕭翠玲、台灣人壽總經理莊中慶都將致詞，並有多位產官學界大咖與會，探討金融業ESG的影響力，保險業又要如何透過創新將此力量擴散。

ESG自2018年起成為顯學，以環境、社會、公司治理為主軸，從政府到企業界都在積極推動這個概念，金管會近期推出的「綠色金融行動方案3.0」，將促使國內金融業發揮投融資的力量，影響往來企業推動淨零轉型。

金管會也將對銀行啟動氣候變遷壓力測試，避免「綠天鵝」事件突然降臨，引發系統性金融危機，而此壓力測試的結果，也將做為金融機構投融資的決策參考。所謂黑天鵝，泛指那些難以預測、不尋常，一旦發生就足以引發市場連鎖反應的大事件，比如俄烏戰爭；綠天鵝事件，則是指超出正常預期範圍的氣候事件，也會對市場帶來破壞。

保險業者在永續的道路上，扮演重要的角色，所擁有的龐大的資金池，要如何善用，進一步創造對環境、社會面的正向影響力，就是永續的重要一環。

「永續保險．永續影響力」論壇將由台壽人壽資深副總謝壯堃、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠，分別針對「創新保險業永續影響力」、「打造金融ESG影響力」，進行專題演講。主題座談為「如何透保險商品、服務創造影響力」，由保發中心董事長桂先農主持，與談人包括壽險公會理事長陳慧遊、台灣人壽金融投資總處總處長暨資深副總謝壯堃、通路一處處長暨資深副總高鶯娟，以及政治大學教授彭金隆。

除此之外，保險業還能透過商品開發，發揮更深層的影響力，目前壽險業，已積極透過各項外溢保單、數位創新保單，透過各種健走、團體競賽、AI運算，達到節能減碳效果，創造保戶、企業、保險公司三贏。而產險公會也成立綠色保險推動專案小組，負責研發推廣各類綠色保險。

保險 金管會 台灣人壽

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