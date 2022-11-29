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外資預測 台幣看貶至33元

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳美君／綜合報導

新台幣兌美元本月以來升值近4%，有望寫下1998年來最大單月漲幅，但瑞穗銀行和RBC資本市場公司預測，受出口連續兩個月萎縮影響，新台幣兌美元匯率明年第1季底可能貶至33元。在全球面臨經濟衰退和大型科技業裁員之際，大陸新冠肺炎病例又節節上揚，新台幣前景不妙。

彭博資訊報導，新台幣匯率本月月線邁向近25年來最佳表現，但此勢頭恐無以為繼，因為即將到來的全球經濟衰退將減少對台灣科技出口的需求。

因應個人電腦需求持續下滑，惠普和戴爾在內全球科技大廠正陸續裁員。中國大陸經濟趨緩也不利台灣的出口。大陸是台灣最大外銷市場，而外銷則是外匯收入一大來源。

台灣前三大科技大廠台積電、聯發科、鴻海近期獲利表現依然強勁，但彭博行業研究策略師為，台灣科技業明年將獲利成長可能走緩甚至轉而萎縮。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰說：「我們預料新台幣中期會回到32至33的價位，因為經濟衰退將壓抑台灣電子出口的需求。央行升息步調也將落後Fed的升息周期，而新台幣相較於鄰國也將保持柔軟。」

新台幣 台幣匯率 彭博

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