10月退票率 九個月高點

中央銀行昨（28）日公布10月存款不足退票概況，其中，退票金額比率連兩月上漲至0.29%，為今年2月以來的九個月高點，央行昨日表示，退票金額比率上升的主要原因，是10月退票金額減幅，較票據交換金額減幅來得小。

央行統計顯示，在逾億元的大戶退票方面，10月個人與公司戶各有一戶，金額分別為1.9億元和3億元，合計為二戶、金額為4.9億元。相較於9月有四戶公司戶，退票金額為7.6億元，10月退票大戶金額減少2.7億元。

央行統計顯示，10月存款不足退票張數共計3,966張，占票據交換張數的比率為0.08％，與9月相同；存款不足退票金額32億元，占票據交換金額的比率0.29％，較9月略增0.01個百分點，主要是10月退票金額減幅，較票據交換金額減幅為小所致。

央行指出，10月票據交換張數為521萬2,729張，較9月減少4.44％，票據交換金額為1兆835億元，較9月減少6.77％；主要因10月較9月減少一個營業日，使票據交換張數及金額均減少。央行進一步解釋，9月有21個營業日， 10月則為20個。

國內資金寬鬆、企業償債能力強勁，長期以來，央行公布的退票金額比率表現尚屬平穩。央行官員也說，每月公布的退票率統計很容易受到個案的影響，若當月有個人或企業發生大額退票，退票金額比率就比較容易「跳」上去。

根據央行統計，今年前十月，退票金額比率平均為0.24%，較去年同期的0.26%，下滑0.02個百分點，顯示隨著新冠肺炎疫情舒緩，個人與企業的償債能力轉佳，今年以來的退票金額比率，較去年同期略見趨緩。