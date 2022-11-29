跨境匯款服務 萬事達卡串聯全球

隨著各國疫情舒緩，全球跨境交流已全面重啟。萬事達卡《2022跨境支付報告》指出，63%的消費者透過跨境匯款提供海外家人及朋友資金運用；更有四成的受訪者表示，如果無法及時匯款，家庭將因此陷入經濟困境。顯見快速即時的支付已成為串聯全球經濟脈動不可或缺的要角。

萬事達卡於全球推動跨境匯款服務，提供銀行端串接個人與企業的即時支付服務，建立更便捷、高覆蓋率的支付網絡。

目前該服務已經連結至全球超過100個市場並支援超過60種貨幣匯兌，全球九成以上人口可被囊括，銀行帳戶、提款機、行動支付錢包和支付卡片皆涵蓋在服務範圍內，也已在全球超過40個市場推出實時到匯服務。應用場域廣泛，可協助父母對出國留學的孩子進行生活費和學費匯款、外派海外的工作人員每個月將家用金匯回給台灣家人、代購採買的跨境貨款支付到投資、買賣各種海外金融產品或不動產的匯出款，透過萬事達卡跨境匯款服務更易於掌握到匯時間，用戶可避免延遲到款的困擾。

此外，消費者在進行跨境匯款時，往往不知道實際要匯出多少金額才能全額到匯。萬事達卡跨境匯款服務提供的管理系統，讓銀行端可預先設定匯率調整規則與交易手續費，用戶在匯款當下即可清楚掌握匯兌後的到款金額，解決消費者的境外匯款疑慮；在金流管理方面，用戶可透過Mastercard Connect線上平台查詢匯款交易紀錄並下載獨立報表，即時核對並高效管理金流動向。

萬事達卡強調，期待透過遍及全球的跨境匯款服務，打造更安全高效的交易網絡，賦能消費者與企業快速串聯世界，促進全球商務成長與經濟的蓬勃發展。