借房貸變難？兩大銀行房貸量驚現反降 轉貸方市場

房屋貸款已轉成「貸方市場」，各銀行在有限資源下，只做「好客戶」。據金管會9月底統計，前十大房貸行中，華南銀、彰銀、玉山銀在新貸戶數、承做量2大房貸業務指標同步衰退，華南銀、彰銀更不增反減、陷入負成長，全面嚴控房貸，一向積極耕耘房市的國泰世華銀9月單月也見縮手。

一位資深房仲業者直言，目前房貸已明顯轉為「貸方市場」，尤其市占較高的公股行庫，在有限資源下，只能「挑好客戶」；民營銀行則視各家資金水位，可承作空間各有不同。

所謂「有限資源」，是指各銀行9月因股債市崩跌吃掉淨值、市場資金又轉緊，加上受制銀行不動產放款30%天條等諸多因素，大舉壓縮新承做房貸空間，在「手上銀彈不多下，自然得將有限資源、用在好客戶身上」，否就採拉高利率因應。

銀行主管坦言，在資金行情終止下，國人房貸資金取得難度增加，將進一步緊縮買盤進場、出價意願，也會形成未來出場的壓力，房市觀望氣氛會更濃。

據金管會統計，9月全體國銀房貸餘額（不含催收款）9兆1903億元，總房貸戶數201萬1366戶，月增較上月各回升到0.38%及0.07%，但未能回到第二季交屋榮景時的水準，顯示反彈力道薄弱。

再進一步觀察年增率，房貸餘額年增8.1%連六個月下滑，並探22個月低點，新貸戶數年增1.39%則是26個月低點，幾乎無成長動能。

房仲業者直言，9月兩大房市指標「單月小彈、年增續衰」，顯示8月因民俗月季節因素及裴洛西來台引發的兩岸矛盾，確實已使買氣明顯收縮，9月即便因8月遞延交屋而小幅回彈，但整體年增率下滑趨勢不變。

若以前十大房貸行來看，9月以華南銀、彰銀、玉山銀等3家房貸量、新貸戶數全衰退，又以華銀和彰銀房貸餘額水位、戶數「不增反減」，對房市後市保守以待；位居第六大房貸行的國泰世華銀9月則是房貸量、戶數成長力道已降。

國泰世華銀9月房貸餘額5227.4億元，戶數8.6萬戶，即便年增成長力道仍是今年高點，但9月單月增1.1%及0.96%，各下探七個月和六個月低點，顯示出現縮手。

華南銀房貸水位連兩個月共減少16.5億元，9月房貸餘額降到5066億元，戶數則連三個月共減少549戶掉到12.1萬戶，房貸與戶數年增各是6.13%及0.57%同探兩年低點。

彰銀房貸水位連兩個月略降3.14億元，9月房貸餘額降到3871億元，戶數則連八個月大砍了1248戶到23.07萬戶，房貸與戶數年增各是12.97%及5.22%同探七個月低點。

玉山銀9月房貸餘額4778億元、戶數23.07萬戶，月增各是0.41%和0.15%同步探18個月新低，年增各是12.97%及5.22%則同探七個月低點，成長動能趨緩。