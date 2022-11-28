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外資示警「新台幣明年首季貶至33元」 外匯專家深入分析

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

新台幣匯率30字頭僅曇花一現，外資機構示警明(2023)年第1季匯價恐下探33元；對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（28）日分析，聯準會激烈升息推升美元的趨勢已經改變，除非有其他重大變數，否則美元高點已過，新台幣匯率明年首季前不易貶破32元大關。

陳有忠樂觀看待新台幣匯率走勢，有三大原因。首先是台灣出口年增率雖然轉負，但貿易依舊是順差，代表出口商賺取外匯收入後，需要在匯市將美元轉成新台幣運用，有助支撐新台幣匯率；其次，第1季適逢農曆春節，為傳統資金需求旺季，出口商為發放年終獎金、償還貨款．都會在匯市大舉拋匯，使新台幣匯率易升難貶；第三，美國升息幅度減緩，美元高點已過。

陳有忠表示，外資認為新台幣匯率明年第1季可能下探33元，主要原因是台灣出口景氣衰退，不過明年全球景氣減緩，各國出口都呈現衰退，並不是只有台灣有此情況，如果台灣出口表現比其他國家來得好，新台幣匯率未必會每況愈下，反而有機會偏向升值。

陳有忠進一步預估，今年底前，新台幣匯率將位於30.5~31.5元區間波動，明年第1季，農曆春節期間，新台幣匯率都會偏向升值，元宵節過後，新台幣匯率才有機會轉弱，但要有較大的變數，新台幣匯率才有機會貶破32元大關，明年首季均價大概會落在31元上下。

陳有忠還說，「除非美國升息路徑改變、例如恢復升息3碼，或國際有其他重大變數，新台幣匯率才有機會大幅走貶，否則新台幣匯率明年首季前不易貶破32元大關」。

新台幣 台幣匯率 美國升息

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