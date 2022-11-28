永豐金控榮獲亞太傑出企業獎「卓越企業管理獎」肯定

亞洲企業商會（Enterprise Asia）日前舉行「2022年亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA）頒獎典禮，永豐金控（2890）首度參加即榮獲「卓越企業管理獎」(Corporate Excellence Award)，為今年唯一獲獎的金控公司。評審特別驚豔永豐在數位的翻轉與整合，所迸發的新生力量，並嘉許其在永續發展、綠色金融、數位人才、願景文化的卓越表現。

永豐以聯合國「永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」為目標，聚焦於「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」、「促進共榮成長」。2013年起投入綠能融資，為台灣第一家推動漁電共生專案融資的銀行。此外，透過發行綠色債券與ESG概念基金，全方位發展綠色金融服務。永豐投顧的SinoPac+企業永續評鑑系統，更是台灣第一個以SASB國際規格為架構的台股ESG評鑑系統。

在數位創新與整合方面，永豐金於2020年啟動數位變革計劃後，便積極投入新興科技的應用、RPA流程自動化、導入AI人工智慧多元場景應用、運用大數據以提升營運績效。此外，也透過分行數位化服務，提高服務效率，在疫情期間透過線上取號、掌靜脈應用、iBranch 減少實體接觸，提高營運效率。

此外，首創業界的數位整合服務，讓客戶能夠同時開立永豐銀行「大戶DAWHO」與永豐金證券「大戶投」帳戶，存款與投資帳戶的資訊能夠彼此連動，優化客戶旅程，目前數位帳戶累積開戶數達124.4萬戶。在人才培養方面，人才是一切發展的原點，透過數位論壇、演講、科技年會與Python程式語言課程，積極打造全體員工的數位力。此外，亦將數位科技人才占比拉升至11%，並持續與頂尖大學產學合作，以加速永豐金控數位變革的進程。

「卓越企業管理獎」評選的面向既廣且深，永豐在衝刺海外收益、引領綠色商機、加速推動數位變革、提供整合性服務以優化客戶體驗等策略架構之下，撐起主辦單位評選的企業發展、獲利能力、產品服務、顧客經營、人才資源及永續發展等多元項目。冀望每一步，都能與客戶、關係人和所有員工一起「翻轉金融 共創美好生活，Together, a better life」！