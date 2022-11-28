中國信託資融進軍支付市場 沒信用卡也能先買後付

沒有信用卡也可以先買後付。台灣人壽子公司中國信託資融今(28)日表示，推出全新金融支付工具「Fula付啦」App，正式進軍先買後付(BNPL ,Buy Now Pay Later)市場。

民眾只要下載註冊Fula付啦App，通過相關驗證，最快五分鐘就能取得信用額度，享有分期付款的功能，24小時隨辦隨用、掃碼支付，滿足民眾多元支付的消費需求。

Fula付啦品牌標識以年輕圖像化英文字母，展現「眨眼微笑」的活潑意象，傳達「眨眼間 即刻享受」的品牌概念，代表消費者在每次支付的瞬間都能「打開Fula打開生活」的品牌精神，聰明安心消費無負擔。

中信資融表示，Fula付啦，先買後付，是全數位化的第三方金融支付工具，為目前國際金融支付的趨勢，最受千禧世代和Z世代青睞。

它的原理就是先幫客戶代墊費用給商家，再請客戶按期繳費給Fula付啦，是一種讓客戶、商家和第三方支付共好的金融服務。

Fula付啦申辦簡便，下載App註冊只需三步驟：手機驗證、身分驗證、填寫基本資料，全流程數位自動化，不僅快速取得額度，消費購物時掃描商家QR Code更可快速結帳，分期付款好輕鬆。

Fula付啦App的帳單查詢和還款方式也非常簡便，可隨時透過App查詢交易紀錄，顯示未來每月還款金額，並提供多種繳費管道，可持手機至超商繳費，十分便利。

為了打造共榮生活圈，Fula付啦與多家知名企業合作，包括電商、汽機車、數位3C、家電、醫美、教育、藥妝、生活百貨等，聯合線上和線下數千家不同產業夥伴提供消費分期服務，建構多元消費場景，期許服務百萬會員客戶、百億分期金額，致力成為台灣BNPL第一品牌，滿足民眾全方位的消費需求。

中信資融更以最嚴謹的風險控管，讓消費者安心享受先買後付的金融服務，Fula付啦App不但整合中國信託金控集團內部資源、外部多元數據以及科技風險管理模式，更運用母集團研發的光學字元識別(OCR, Optical Character Recognition)和AI人臉辨識技術，以全自動化申請流程，打造兼顧風險控管和客戶體驗的新型態風管模式。

為了預防信用不當擴張，Fula付啦App還有分期小管家的貼心服務功能，讓消費者可依個人財務規畫設定分期上限提醒，在享受便利的同時避免過度消費，讓消費更安心。