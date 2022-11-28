台幣1個月來強升4.5％ 銀行：別哭匯損、這時可搶美元

美國聯準會唱鴿派，12月可能降緩升息腳步，熱錢流進新興亞洲，新台幣自11月以來強勢升值，哭倒在32元字頭搶進美元高利存款的存款戶，假設在1個月前，新台幣32元最高之時搶進，粗估一個月以來，匯損已經超過4.5％，可能已經吃掉利差。

但銀行業者指出，近期詢問美元高利的存款戶仍在，主要著眼在台美利差持續擴大，美元仍有其強勢主導地位，如果手中有美元投資標的的投資人，例如美元保單，仍可以趁新台幣走高時，適度分批佈局美元。

央行總裁楊金龍自10月開始示警高利定存美元，11月更再次示警，認為新台幣貶值至32元屬於短期現象，因為新台幣對美元匯率過去曾經從32、33元升值到27元，示警大舉布局美元資產可能賺到利差、賠了匯差。國銀主管與外銀業者也同步向投資人示警，認為32元搶進美元實屬高點，但當時投資人對美元存款承作意願的確持續飆高，銀行也樂做外匯業務。

但11月以來新台幣反向升值，已經哭倒許多在32元高點之時將手中資金轉向美元高利定存的投資人，國銀業者建議，投資人可以趁新台幣走高時後，分批佈局，或承做短天期美元定存，近期國內的高利美元專案，包括星展銀喊出6個月天期高達4.8％、3個月天期4.7％，最低承做金額，限定星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶為美元2萬元（含）。

新光銀行美元高利定存提供3個月、6個月、12個月多種天期優惠定存供民眾選擇，活動期間透過他行匯入新資金，最高可享4.4%美元定存利率，除高利優惠外，於活動期間至臨櫃以新臺幣存款換匯為美元承作本專案可享本行即期牌告匯率美元最佳減碼0.03%換匯優惠，若自他行匯入外幣新資金且承作專案達匯入金額70%以上，還可享匯入匯款免手續費優惠，即可透過臨櫃或線上申辦本專案。