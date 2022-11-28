金融業留意翻車 羅瑋示警：瑞士信貸只是「冰山一角」

富邦金控今（28）日舉行「2023富邦財經趨勢論壇」，富邦金首席經濟學家羅瑋示警，「瑞士信貸恐只是冰山一角」，其他金融機構也可能一不小心就翻車，這部分恐要持續留意，2023年宜戒慎恐懼。

羅瑋今天針對明年經濟展望分析，提到今年很多國家國際準備（外匯存底、黃金等）大量流失，新興市場國家債信風險上升，例如土耳其、匈牙利等國已是高風險，泰國、捷克、阿根廷、埃及等國是中度風險，而南亞四國的斯里蘭卡已經出現債信違約，後續要關注巴基斯坦狀況，若衍生至孟加拉也出問題，恐會燒到印度，「南亞四國要擔心一下」。

但他強調，暫不擔心新興國家債信問題，明年最擔心的反而是先進國家的金融機構流動性險，由於流動性壓力，加劇金融市場波動，「瑞士信貸只是冰山的一角，一不小心就會翻車出事」。

他說明，過去金融機構買債券，再當成擔保品槓桿操作，但今年公債殖利率上升很快，股債都已重挫，有很多隱藏損失放在AC會計部位，還未完全揭露出來，接下來若景氣沒有好轉，損失可能加大，衍生衝擊可能更加可觀，「我們是有點擔憂這部分」。

他舉例，全球第二大加密貨幣平台FTX破產，很多金融機構投資都要全額認列損失，這部分連鎖效應恐擴大，有些投資銀行可能會出問題，雖然目前問題不大，但還是提出來提醒投資人注意；而銀行部分則不用太過擔心，因為經過金融海嘯後，各國政府對銀行監管加強，受衝擊不會太大。

他建議，今年股債雙跌，未來投資人應持續增加手中流動性，畢竟全球景氣不明朗、沒有充足流動性，手上資產恐發生不必要損失，另外，增加流動性後，若之後景氣好轉，由情境二「進一步放緩」轉向情境一「溫和成長」，在此時股債市場都在低點下，有充足流動性就可以伺機進場，把握最佳投資時間點。

羅瑋也認為，過去2年股優於債應該調整了，因此，明年美國利率將高過S&P配息一倍之多，但也要留心資金成本提高，部份債券會有「僵屍企業現形」情形，呼籲應該慎選標的。