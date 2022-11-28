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北富銀吳傳文：明年留意五大投資趨勢

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
台北富邦銀行資深副總經理吳傳文上午主講全球五大趨勢下的投資機會與風險。記者陳怡慈/攝影
台北富邦銀行資深副總經理吳傳文上午主講全球五大趨勢下的投資機會與風險。記者陳怡慈/攝影

2023富邦財經趨勢論壇今（28）日上午舉行，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文今（28）日表示，全球經濟暗流湧動，人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主vs.極權、揮別低利等五大投資趨勢值得關注。

可考慮的投資標的，包括：長照、醫療、工業機器人、再生能源、航太國防，及優質債券。優質債券指，高品質公司債。

吳傳文表示，雖預期整體經濟趨勢向下，但仍可在這五大趨勢下找到許多投資機會。以人口老化趨勢來看，根據高盛預估，到2035年，有長照需求的人數將會逼近8千萬人，在2050年突破1億人以上。未來勢必透過自動化醫療服務與機器人彌補短缺的照護人口，正在開發創新、自動化的醫療器材公司，未來可能充滿爆發力。

隨著人類壽命延長，文明病藥物的製藥業長期將更加看好，而且這些公司被總經逆風影響不大。例如2022年以來，百健 (阿茲海默藥物)、禮來(肥胖藥物)、雷傑納榮 (黃斑病變)，這三家生技公司今年漲幅都超過15%以上。投資人可多關注先進醫療科技多重資產基金。

工業4.0趨勢上，就數據來看，今年美國製造業工人缺工數約在50萬人左右，是2000年以來缺工最嚴重的一年，而全球勞動力短缺問題將因人口老化和教育水準提升而持續，可預估填補勞動力短缺的自動化機械和人形機器人的需求，將越來越強勁。2021年全球工業用機器人出貨量已達到48.7萬台，累計實用在工業上的安裝數突破300萬台。

高盛預期在未來10~15年內機器人投資保守估計可以達到60億美金，至2035年，預估全球工業機器人市場規模將達到 1540 億美元，並能有效填補48%~126%的製造業勞動力缺口。投資上可多注意聚焦機器人、人工智慧和自動駕駛等主題之ETF，布局全球具備關鍵技術的企業。

地球永續趨勢上，再生能源成為不可忽視的當紅炸子雞，美國能源資訊局(EIA)預估，再生能源(包括太陽能、風力、水力發電等)占美國發電量比例，將由2021年的21%在2050年達到44%，其中又以太陽能的成長性最高，預估到2025年將占再生能源的發電比達51%。

歐盟也不遺餘力，提出RepowerEU計畫，將透過節約能源、能源供應多樣化、再生能源加速推動及擴大投資等四項措施，取代在工業、發電及家庭中使用的化石燃料，進而擺脫對俄羅斯的能源依賴。

投資人可關注五大減碳商機：綠色建築、電動車、乾淨能源、工業4.0、永續消費等主題，同時布局低碳趨勢股票和低碳優勢債券，降低波動，提升收益率。

民主vs.極權間的對峙，導致地緣政治緊繃，帶動全球國防支出逐年成長，2021年首度突破2兆美元(2.11兆)，其中美國與中國大陸為全球國防支出最多的國家，投資人可聚焦於航太、軍用/商用飛機、國防設備等產業龍頭的美國股票ETF。

通膨肆虐促使聯準今年快速的升息，推升美元企業債到期殖利率快速上揚，兩年前(2019/12)信用評等最高的AAA級投資級債券指數的到期殖利率為2.591%，2022年11月相同債信品質的債券已達4.686%，上升210個基點。

利率逐漸攀升，投資人可關注優質債券伺機買入，惟仍須留意目前市場預期聯準會仍處於升息循環的末升段，較高的存續期間意味著較高的債券價格波動風險。在對抗通膨部分則推薦抗通膨最佳投資工具實質資產，創造第二份收入來源，以有形資產(基建/房地產)、高股息(能源/原物料)、穩定現金流(公用事業)和通膨連結(貴金屬/消費/TIPS)等四大主題，布局股票和債券，創造穩定收益。

工業機器人

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