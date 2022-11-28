北富銀吳傳文：明年留意五大投資趨勢

2023富邦財經趨勢論壇今（28）日上午舉行，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文今（28）日表示，全球經濟暗流湧動，人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主vs.極權、揮別低利等五大投資趨勢值得關注。

可考慮的投資標的，包括：長照、醫療、工業機器人、再生能源、航太國防，及優質債券。優質債券指，高品質公司債。

吳傳文表示，雖預期整體經濟趨勢向下，但仍可在這五大趨勢下找到許多投資機會。以人口老化趨勢來看，根據高盛預估，到2035年，有長照需求的人數將會逼近8千萬人，在2050年突破1億人以上。未來勢必透過自動化醫療服務與機器人彌補短缺的照護人口，正在開發創新、自動化的醫療器材公司，未來可能充滿爆發力。

隨著人類壽命延長，文明病藥物的製藥業長期將更加看好，而且這些公司被總經逆風影響不大。例如2022年以來，百健 (阿茲海默藥物)、禮來(肥胖藥物)、雷傑納榮 (黃斑病變)，這三家生技公司今年漲幅都超過15%以上。投資人可多關注先進醫療科技多重資產基金。

工業4.0趨勢上，就數據來看，今年美國製造業工人缺工數約在50萬人左右，是2000年以來缺工最嚴重的一年，而全球勞動力短缺問題將因人口老化和教育水準提升而持續，可預估填補勞動力短缺的自動化機械和人形機器人的需求，將越來越強勁。2021年全球工業用機器人出貨量已達到48.7萬台，累計實用在工業上的安裝數突破300萬台。

高盛預期在未來10~15年內機器人投資保守估計可以達到60億美金，至2035年，預估全球工業機器人市場規模將達到 1540 億美元，並能有效填補48%~126%的製造業勞動力缺口。投資上可多注意聚焦機器人、人工智慧和自動駕駛等主題之ETF，布局全球具備關鍵技術的企業。

地球永續趨勢上，再生能源成為不可忽視的當紅炸子雞，美國能源資訊局(EIA)預估，再生能源(包括太陽能、風力、水力發電等)占美國發電量比例，將由2021年的21%在2050年達到44%，其中又以太陽能的成長性最高，預估到2025年將占再生能源的發電比達51%。

歐盟也不遺餘力，提出RepowerEU計畫，將透過節約能源、能源供應多樣化、再生能源加速推動及擴大投資等四項措施，取代在工業、發電及家庭中使用的化石燃料，進而擺脫對俄羅斯的能源依賴。

投資人可關注五大減碳商機：綠色建築、電動車、乾淨能源、工業4.0、永續消費等主題，同時布局低碳趨勢股票和低碳優勢債券，降低波動，提升收益率。

民主vs.極權間的對峙，導致地緣政治緊繃，帶動全球國防支出逐年成長，2021年首度突破2兆美元(2.11兆)，其中美國與中國大陸為全球國防支出最多的國家，投資人可聚焦於航太、軍用/商用飛機、國防設備等產業龍頭的美國股票ETF。

通膨肆虐促使聯準今年快速的升息，推升美元企業債到期殖利率快速上揚，兩年前(2019/12)信用評等最高的AAA級投資級債券指數的到期殖利率為2.591%，2022年11月相同債信品質的債券已達4.686%，上升210個基點。

利率逐漸攀升，投資人可關注優質債券伺機買入，惟仍須留意目前市場預期聯準會仍處於升息循環的末升段，較高的存續期間意味著較高的債券價格波動風險。在對抗通膨部分則推薦抗通膨最佳投資工具實質資產，創造第二份收入來源，以有形資產(基建/房地產)、高股息(能源/原物料)、穩定現金流(公用事業)和通膨連結(貴金屬/消費/TIPS)等四大主題，布局股票和債券，創造穩定收益。