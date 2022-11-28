高房價、升息下 8年級越買越小「少1.5坪可省百萬元」

市場進入升息循環，房市也出現降溫現象。據聯徵中心資料，今年購屋申貸案件數從第1季的4萬7,668件，至第2季剩4萬6,596件，減少1,072件，而平均貸款利率也從1.46%升至1.69%，增加0.23%。

進一步觀察各年齡購屋分布佔比，第2季一樣是以30~40歲為購屋主力，佔35.8%，值得注意的是，在第2季購屋年齡層中，50~60歲的購屋族，佔比較上季減少1個百分點，反之20~30歲年齡層的購屋佔比則提高1個百分點，尤其在申貸人數變少的情況下，20~30歲的購屋申貸人數也有明顯增加，顯示以七、八年級為主的「輕齡首購族」，仍是今年的購屋主力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年升息已達2碼，其中第一季末就一口氣升息1碼，讓第2季房市逐漸產生變化；由於今年年底前還會有一次央行理監事會議，若再調半碼，則全年調升達2.5碼，每千萬貸款，累計每月房貸比今年升息前多繳三千多元，因此總價越高，影響金額越大，也讓不少非迫切需要的換屋族，延遲換屋計畫。

今年房市除了面臨升息壓力，還有股市震盪，預售屋轉售緊縮政策等變因，這些對於購買高總價或非自用型的置產者來說，購屋意願降低，轉向保守觀望的態度。

不過，對於首購族而言，因購入物件總價低，升息的影響性相對有限，且由於股市多變與通膨壓力，反而凸顯房地產保值的特性，促使年輕族群堅定「錢進房市」。

申貸建物的鑑估值方面，第2季與第1季只差1萬元，差異並不大，但建物面積從第1季的平均147平方公尺，縮減到第2季142平方公尺，等於空間減少約1.5坪左右的概念。