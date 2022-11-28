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新興市場長期經濟展望正向 富蘭克林投顧：短期關注大陸經濟情勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富蘭克林證券投顧表示，大陸官方近期接連宣布大幅放鬆房地產市場限制與防疫封控限制，顯示官方政策重點仍在支撐經濟，應有助舒緩投資人對習家軍全面掌權、經濟發展重要性降低的擔憂，後續12月份的中央經濟工作會議可進一步觀察明年度政策推展方向。

近期大陸疫情明顯升溫，由於官方承諾提高疫情防控精準度，減少對經濟社會生活的影響，因此，目前還未出現全市性的封控，但廣泛的限制措施仍持續制約經濟活動，這次病例激增也讓大陸面臨政策方向是否轉變的重要關鍵，持續關注政策發展。

高盛證券11月6日表示，農曆新年旅遊高峰期與3月兩會政府官員改組後，可能是大陸最終退出動態清零政策的合理時機，但需滿足一些必要條件，包含顯著提高老年人疫苗覆蓋率、充足、可負擔且有效的治療藥物、官方須教育民眾減輕對感染的恐懼，以及發生重大感染浪潮情況下能提供足夠的醫療資源等。

投資而言，符合政策方向的領域提供較多投資機會，快速成長的中產階級突顯消費升級主題投資前景，大陸實現技術獨立目標與綠色發展有序減碳，為科技、替代能源、電動車產業創造投資機會。

疫情 高盛

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