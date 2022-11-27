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綠營大敗...公股行庫人事起風了？這兩大關鍵時間點曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文「辭黨魁、卻留蘇揆」，英蘇系體制未散，外界認為，此舉意味著八大公股行庫董總人事可望暫時穩定、或是變動幅度不大，後市大風吹要等兩大關鍵時點，一、蘇內閣總辭、新閣揆上任時，二、最快明年三月民進黨總統初選，「新共主」出線後再做全面布局

首先，明年將迎戰2024年總統大選，外界預期在明年總預算審查過關後，農曆春節前，恐是蘇內閣調整的關鍵時刻，而這時刻、也會先牽動行庫第一波人事調整。

據了解，八大公股行庫董事長中，最快今年底或農曆春節後、最晚到明年六月底前，至少會有兩家行庫董事長將異動，這兩家行庫人事出缺，勢必牽動其他六家行庫人事布局，外界預料，這可能第一波小幅調整人事。

據透露，這兩家行庫董事長，都是「早想離開」，但卻因避免選前牽動人事布局而被交代暫時留守，預料這次選後，可能會先做調整。

第二波大風吹時間點，則可能會落在民進黨總統初選，目前最熱門人選就是現任副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、及親英系的前任副總統陳建仁，誰能出線、誰就能決定公股行庫董總人事。

金融圈人士直言，八大公股行庫一直是「金脈+人脈」的大本營，民進黨想贏得2024年總統大選、勢必得提前布局八大行庫董總人事，掌握資源、掌握話語權，才足以問鼎總統之位。

目前八大公股行庫董事長，有兩大特色，一是年紀大，多是屆齡延退再延退，二是英蘇派系意識主導人事強烈；而這次民進黨慘敗，外界苗頭全指向英系派系，是否趁勢啟動年輕新世代接班，備受外界關注。

公股行庫 民進黨 布局

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