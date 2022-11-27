獨／爆雷！ 歐洲最大療養集團債務重整 6大行庫全中箭

海外地雷爆不停。10月下旬歐洲規模最大私人療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）因經營困難，經法國法院獲准做債務重整，6大行庫「全中標」。據調查，6大行庫參貸Orpea S.A.各約2~3個聯貸案，貸放總餘額1.42億歐元，約折合台幣45.8億元（以歐元兌台幣32.2元估算），各行庫正評估年底增提呆帳準備金，此舉恐將進一步壓縮獲利。

這六大行庫包括台銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀（2801）和兆豐銀，都以倫敦或巴黎分行參貸，均為無擔保，其中以台銀和合庫貸放餘額3000萬歐元最多，一銀貸放2500萬歐元，華南銀與彰銀各2000萬歐元，兆豐銀1700萬歐元最少。

行庫高層坦言，Orpea S.A.在11月15日與債權行召開債務協商會議，但並未釐清相關債協計畫，合庫已邀集其他五家行庫共同委託律師進一步要求Orpea S.A.做說明。

這6行庫中，有行庫認為目前Orpea S.A.繳息仍正常，須等下一次繳息日2023年1月5日後再做研判是否增提呆帳準備，但也有行庫較保守，認為Orpea S.A.已做債務重組，後續恐有資產減損、永續經營和持續履約的風險，將在今年底增提呆帳準備金。

另一家行庫主管直言，近來歐洲景氣低落，Orpea S.A.宣布債務協商後股價大跌，加上Orpea S.A.評估修改聯貸合約的財務承諾條件、或以債做股，導致聯貸次級市場報價下滑，若以10月底當時市場對Orpea S.A.債權報價僅剩20~30%來看，等於最大損失恐達債權額的七成。

Orpea S.A.是在1989年成立，是法國私人療養院領導企業，更是歐洲規模最大的養老院照護服務集團，2002年在巴黎證交所上市；2022年上半年營收22.9億歐元、年增10.6%，其他各項財務承諾都符合聯貸合約標準。

2022年初Orpea S.A.遭法國記者揭露，指控內部員工不當照護老人引法國政府注意、介入調查並追回政府補助金，Orpea S.A.股價應聲大跌；隨後Orpea S.A.新經營團隊進駐採取一系列內部管理改革措施，並研擬出售不動產還債。

但因歐洲景氣低迷、通膨上升也墊高Orpea S.A.營運成本，Orpea S.A.預估今年底恐將認列21~25億元的不動產和無形資產減損，為避免因違反財務承諾條件、觸及加速條款得清償所有借款債務，Orpea S.A.在10月25日向法院申請債務協商獲准。