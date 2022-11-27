永豐主辦裕富ESG連結聯貸 35億元完成簽約

全球關注ESG 發展趨勢，為加速國內企業邁步永續經營，永豐銀行（2890）與裕隆集團旗下消費金融創新事業「裕富數位資融」簽訂聯合授信合約，統籌主辦總額35億元、3年期ESG永續連結聯貸案，以充實裕富中長期營運周轉資金。

永豐銀行表示，為號召企業夥伴共同打造美好環境，此聯貸案加入ESG相關條件，達標可獲利率優惠，以具體行動實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

裕富為裕隆集團成員之一，主要透過特約／連鎖商店、機車品牌／聯營車行等銷售商，從事機車、重型機車或3C等消費商品的分期付款服務，提供如零利率、階段式付款或首年免月付等多元分期方案，目前穩居機車分期市占率第一 ，尤其重型機車分期業務獨占鰲頭。

此外，裕富也積極拓展補教、醫美、健身或綠能等領域，以持續提升分期市場的滲透率。永豐銀行表示，此次聯貸將協助裕富充實營運資金，並提供完善的金流整合服務。

永豐銀行表示，本次依據全球永續性報告書協會（GRI）出版的永續性報告準則，將永續連結相關指標納入利率優惠的評估條件，以鼓勵企業達成節電、低碳減排及提升公司治理評鑑表現等ESG具體目標。