台幣匯率升回30字頭 美元變便宜！逾4%高利定存專案看這裡
新台幣匯率重返30字頭價位、美元變便宜了，投資人瘋搶逾4%美元高利定存，期待能利差、匯差兩頭賺。匯銀主管指出，新台幣匯率升抵30字頭，有美元需求的投資人可分批買進，加上市場上有不少銀行推出逾4%的美元高利定存專案，存款戶可貨比三家，賺進美元升息財。
美國聯準會釋出鴿派訊息，振奮金融市場信心，熱錢持續湧入，助長新台幣匯率升值氣焰，新台幣匯率上周五收盤強漲1.22角，以30.905元作收，重返30元價位，創兩個半月新高紀錄，市場交投超熱絡，一天爆出20.875億美元的成交巨量。
放眼市場上，不少銀行推出逾4%的高利定存專案。其中，外商星展銀行針對「星展豐盛理財客戶」及「星展豐盛私人客戶」推出「星豐利美元高利定存專案」，最低單筆2萬美元，以新資金承作美元3個月、6個月期定存，可享最高4.7%、4.8%的優惠年利率，專案期限至今年12月30日，或承作總額度達新台幣70億元便額滿截止。
外商花旗銀行的美元優利專案，單筆金額存滿15萬美元、年息可提高至4.08%，存滿30萬美元、存款年息可達4.28%，專案期限至今年12月30日或額滿為止。
新光銀行推出的高利美元專案，限定為新資金，6個月期單筆存滿5,000美元，透過網銀、行動網銀辦理，可享4%年息；12個月期單筆存滿5萬美元，臨櫃利率4.38%，網銀與行動銀行辦理，利率可達4.4%，專案期限至今年12月30日，或承作總額度達新台幣30億元就額滿。
中國信託銀行推出的美元優利定存專案，承作門檻為1萬美元以上，14天期利率為4.3%，1個月利率為4%，1,000美元至未滿1萬美元，14天期利率也有4%，限於營業時間內在網銀、中信Home Bank APP或各分行臨櫃辦理，並以新台幣活期帳戶依牌告匯率換匯後，才能適用該專案的優惠利率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言