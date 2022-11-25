穆迪肯定央行貨幣政策表現 維持台主權信用評等不變

11月24日穆迪（Moody’s）信評公司發布我國主權信用評等報告，報告中維持我國主權信用評等於Aa3不變，展望為穩定，同時肯定央行貨幣政策表現。

報告中認為，台灣雖為易受外部衝擊的小型開放經濟體，但央行貨幣政策在維持台灣總體經濟與金融穩定上表現優異；彈性匯率制度提升台灣面對外部衝擊緩衝能力，且充裕的外匯資產有助維持外匯市場秩序及金融市場穩定法定職責。

此外，台灣平均通膨率與波動度低於其他類似評級經濟體。台灣的銀行體系風險低，主因銀行對批發性融資(wholesalefunding)的依賴有限，且本幣存款基礎穩定。整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。

報告中也指出，台灣具有充裕的外匯存底且外債負擔不大，加上過去20年來，台灣持續的經常帳順差，累積龐大的淨國際投資部位，因此台灣的外部脆弱性風險極低。