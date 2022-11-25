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穆迪對台主權信用評等不變展望穩定 肯定央行貨幣政策

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

央行今（25）日指出，穆迪（Moody’s）信評公司維持我國主權信用評等不變，展望為穩定，並肯定央行貨幣政策表現

2022年11月24日Moody’s信評公司發布我國主權信用評等報告，維持我國主權信用評等於Aa3，展望為穩定。

該報告認為，台灣雖為易受外部衝擊的小型開放經濟體，但央行貨幣政策在維持台灣之總體經濟與金融穩定上表現優異；彈性匯率制度提升台灣面對外部衝擊之緩衝能力，且充裕的外匯資產有助維持外匯市場秩序及金融市場穩定之法定職責。此外，台灣平均通膨率與波動度低於其他類似評級之經濟體。

台灣的銀行體系風險低，主因銀行對批發性融資(wholesale funding)之依賴有限，且本幣存款基礎穩定。整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。

該報告亦指出，台灣具有充裕的外匯存底且外債負擔不大，加以過去20年來，台灣持續的經常帳順差，累積龐大的淨國際投資部位(net international investment position)，因此台灣的外部脆弱性風險極低。

央行 貨幣政策

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