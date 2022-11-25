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北富銀利差偏低 韓蔚廷：希望加速改善

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

富邦金控（2881）今(25)日下午舉行第3季法說會，會中公布主要子公司台北富邦銀行第3季淨利差(NIM)1.04%，季減0.04個百分點，較主要同業表現要差。富邦金控總經理答覆媒體詢問時表示，已從資產、負債、貨幣配對等三方面著手，希望未來一兩年可以加快改善速度。

淨利息收益（NII）向來是國內各家銀行的第一大收入來源，NIM的高低又攸關NII表現，看一家銀行賺不賺錢，先看NIM。今日下午富邦金法說會問答時間，媒體詢問，為何北富銀的NIM低於主要同業，韓蔚廷完整解說如下：

北富銀NIM較主要同業低，因結構性差異，NIM的算法，包括投資面、負債面、結構比重，先說資產面，主最要還是投資跟放款，投資跟放款都是客群的選擇，無所謂絕對的好壞。

我們過去客群的選擇比較偏保守，未來策略上，有關放款、投資方面的風險胃納，可以做進一步的調整，譬如中小企業占比應該持續加強。

個金方面，個人信貸、房貸的比重，也是有再強化的空間。

投放面，結構性的、持續的一直在調整，希望未來一兩年，速度可以再加快一些。

負債面，跟客戶的往來，無論法金、個金的比重，也是有再強化的空間。

預計明年上半年，日盛銀行、北富銀會合併，北富銀將淨增加85萬左右全新的客人，重複的大概有80萬左右客戶，希望藉由北富銀產品能力增加跨售。

因為有新客層，希望對客人服務更多面提高，希望結構上面做些改變。

大概分為台幣跟外幣的話，北富銀的外幣資產比重，特別放款比較低。現在美元的負債成本比較高的情形之下，北富銀美元的放款比率又低，結構上去算NIM的時候，負債成本會比較高，放款、資產面的收益率會比較低，結構上面也會造成NIM比較低。

資產、幣別錯置的改善利用，也是北富銀未來一兩季努力目標。

所以希望三方面，資產、負債、貨幣的配對改善，希望能夠對於NIM產生結構性的改善。

不過從另外角度來說，NIM比較低，代表北富銀的客群屬於較為保守的客群，這也提供了一點基礎，讓我們在風險偏好上可以做適度的調整。

北富銀 富邦金控

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