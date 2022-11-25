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元大集團實踐永續發展 元大證券家庭日員工健走植樹綠地球

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券攜手供應商捐贈5,150株台灣原生樹苗給全台15所國小。(元大證券/提供)
元大證券攜手供應商捐贈5,150株台灣原生樹苗給全台15所國小。(元大證券/提供)

面對氣候變遷及淨零轉型，元大金控（2885）依循集團永續發展策略藍圖，提出淨零碳排、永續金融及人才培育等三項永續承諾。旗下子公司元大證券響應集團永續策略，以健走植樹綠地球為主題，邀請員工為健康而走，並捐出5,150株台灣原生樹苗給全台15所國小，陪伴16,310位同學一起成長茁壯，預計一年可減少逾56噸碳排，相當於四人小家庭每年的排碳量。

元大金控以環境變遷的綠色先鋒為己任，以科學化、系統性進行環境管理，導入相關國際標準提升管理效率，降低營運對環境的衝擊；全力響應節能減碳，透過智慧系統即時監控用電情形；導入內部碳價機制(ICP)，積極減少集團碳排放量。減碳成效深獲國內外機構肯定，近年來蟬聯全球氣候變遷權威評比碳揭露專案(CDP)─最高領導等級A、國內最高環保榮譽國家企業環保獎─銀級獎，以及TCSA台灣企業永續獎─氣候領袖獎。

為了發揮永續影響力，元大證券本年度以健走植樹綠地球為家庭日主題，將健走活動結合生態復育，幫每一位參加活動的員工種一棵樹，包含山黃梔、田代氏石斑木、小葉赤楠等八種原生樹苗，鼓勵員工多走路降低碳排，更為共同保育台灣原生植物，維持生態多樣性，本次也邀請供應商共同加入種樹行列，帶動利害關係人綠色思維。

為帶動低碳經濟落實環境永續，元大證券投資先生APP成為國內證券業首支零碳APP，通過英國標準協會ISO 14067產品碳足跡及PAS2060碳中和驗證，透過減碳作法及購買碳權達成碳中和。

元大集團一直是永續發展領域的模範生，不斷精進、滾動式調整ESG執行方向，並擴大永續力的影響範疇，攜手客戶、供應商共同推進永續發展，發揮金融影響力，創造永續價值。

元大證券家庭日健走植樹綠地球活動，全台15所校園種下5,150棵樹。(元大證券/提供)
元大證券家庭日健走植樹綠地球活動，全台15所校園種下5,150棵樹。(元大證券/提供)

元大金控 健走 減碳

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