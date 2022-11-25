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力拚明年續發股利 富邦金：仍有逾1100億未分配盈餘可分配

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
富邦金總經理韓蔚廷 。圖／本報系資料庫
富邦金總經理韓蔚廷 。圖／本報系資料庫

富邦金今年前9月稅後淨利837.14億元，較去年同期下滑36%，小股民關注富邦金明年是否還能發放現金股利？富邦金總經理韓蔚廷表示，希望維持穩定股利政策，目前還有超過1100億元的未分配盈餘，可以作為股利分配。

富邦金今舉行線上法說會，韓蔚廷被問到明年股利政策，他表示，現在談股利政策還是有點早，基本上希望維持穩定股利政策，目前沒有做改變，也了解股東的期望，會綜合考量子公司股利上繳情形與業務發展需要，在這兩者中間做平衡建議，要到明年度董事會決定才能明確對外報告。

不過，韓蔚廷也表示，富邦金控到9月底還有未分配盈餘3900億元，扣掉特別盈餘公積2740億元，還有超過1100億元的未分配盈餘可供股利分配，特別股股東也可以從未分配盈餘中做特別股分派。

因應防疫險理賠又再飆高，法人也關心富邦產或富邦金的增資計畫？韓蔚廷表示，富邦金目前沒有增資計畫，富邦產目前也沒有增資計畫，但確診率上上下下，後續還會看理賠情形變化，包含政府防疫政策改變也會有影響，產險到現在確實很辛苦，希望能降低產險負擔，會增加產險融資因應理賠流動性需求。

會後媒體受訪時，媒體也關切富邦金的年終獎金。韓蔚廷表示，現在還沒有談，因為金控下各子公司營運績效有差異，尤其今年差異很大，會看子公司個別績效與員工績效作整體評估，目前還沒有確切數字。

富邦金控 股利 增資

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