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富邦金法說報佳音 防疫理賠高峰應該過了

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導

富邦金控（2881）今(25)日下午舉行第3季法說會，資深協理王家慧答覆法人提問時指出，我國政府今年11月7日宣布，新冠確診之接觸者一律採0＋7，隔離天數變成零之後，富邦金子公司富邦產險的防疫險未來賠付狀況有機會減降，防疫險理賠高峰應該過了。

王家慧先是在簡報時表示，富邦產今年10月底防疫險有效保單約167萬件，前十月直接損失(自留與再保之已賠付＆提存賠款準備)約570億元，自留損失(已賠付＋提存賠款準備)約374億元。

隨後答覆法人提問時指出，富邦產10月確診率35%左右，初步評估，防疫保單明年上半年到期時，確診率會走高到45%至50%。

王家慧說，富邦產以保單全期間評估，確診率每提高1個百分點，自留損失（賠付＋提存準備）約增加10億元，富邦產今年8月底已完成150億元增資，目前無增資需求。

富邦金控總經理韓蔚廷也表示，富邦金目前無增資規畫。

富邦金控 防疫險 防疫保單

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