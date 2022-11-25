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BA.5流行防疫險理賠再飆高 富邦產拉高確診率預估

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
富邦產防疫險累積前10月直接損失570億元、自留損失374億元。圖／聯合報系資料照
富邦產防疫險累積前10月直接損失570億元、自留損失374億元。圖／聯合報系資料照

Omicron亞型變異株BA.5在國內流行，也導致原本已開始要下降的防疫險理賠，在9月、10月又開始飆高。富邦產今表示，BA.5在9月於國內較嚴峻，9月理賠增加，光9月、10月就占今年前10月理賠一半的量。

富邦金今舉行法說會，會中公布富邦產險防疫險賠付，前9月稅後淨損170.9億元，前9月防疫保單直接損失近490億元，自留損失302億元。而到10月份，累積前10月直接損失提升到570億元、自留損失374億元。

富邦金表示，富邦產防疫險截至10月底有效保單約167萬件，相較於9月有些微下降，主要是保單開始陸續到期，但9月BA.5在國內疫情較嚴峻，9月份理賠增加，9、10月理賠就占今年前10月一半的量。

富邦產說明，10月內部保戶確診率約35%，目前初步評估到明年確診率假設會到45%到50%左右，隨著防疫政策調整，居家照護與居家隔離將取消，未來賠付可望減少，認為疫情高峰已過，9月、10月主要是BA.5影響讓疫情上升。

富邦產是否還要進行增資？富邦產表示，8月底已完成150億元增資，目前資本適足率（RBC）在280％，仍高於法定標準，目前沒有增資需求。

針對再保部分，富邦產也表示，目前沒有再保說不予賠付，與往來的再保公司有持續溝通與交流，也有再保公司已完成賠付。

富邦金 防疫險 理賠

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