富邦金併日盛金後 董座蔡明興：富邦客戶數達國內人口58%

富邦金控今舉行線上法說會，董事長蔡明興表示，11月11日正式合併日盛金後，截至9月底，富邦金客戶數達1352萬人，包含日盛金控不重複客戶80萬戶，合計客戶數占台灣總人口約58%。

富邦金今法說會上公布，前9月富邦金稅後淨利837.14億元，較去年同期下滑36%，每股盈餘6.51元。其中富邦產險受到防疫險賠付影響，前9月稅後淨損170.9億元，前9月防疫保單直接損失近490億元，自留損失302億元。

蔡明興表示，富邦金於11月11日合併日盛金控，台灣金融史上首宗「金金併」里程碑達成第一階段，截至9月底，富邦金控客戶數達1352萬人，包含日盛金控（不重複）80萬戶，合計客戶數占台灣總人口約58%。預計明年上半年將陸續完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等公司整併，進一步發揮合併綜效，。

據富邦金法說會上公布，北富銀與日盛銀合併後，分行數將提升到177家，成為國內民營銀行第一名，存放款市占率也將提升；富邦證券及日盛證券合併後，市占率也將維持在第三大。