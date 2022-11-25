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元富證券舉辦千人健走實踐ESG

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
元富證券舉辦千人健走實踐ESG。圖片來源/元富證券提供
元富證券舉辦千人健走實踐ESG。圖片來源/元富證券提供

新光金控旗下元富證券積極打造健康職場、推行減塑生活及實踐ESG企業永續發展理念，元富證券職工福利委員會特於疫情趨緩之際舉辦「無痕淨山守護綠地元富健行趣」千人活動，帶領同仁及其親友走出戶外、共同力行減塑、環保生活一起追求健康、愛護地球。

元富證券總經理張清發表示，這兩年的疫情對人們的身心生活都造成了影響，也減少了外出、人際間的互動，在疫情趨緩之際，福委會分北、中、南、東辦理健行活動，並邀同仁呼朋引伴、攜家帶眷一起出來走走，爬山、健行不但可以累積健康資產，也很適合情感交流，更能在大自然中好好放鬆、重新為自己充滿能量，有好的身心狀態，就能快樂的生活和工作，形成一個正向循環後便能越健康、越快樂、越有成就感。除了希望員工和公司更好，我們只有一個地球也是隨時需要互相提醒的事，所以此次活動名稱為無痕淨山守護綠地，愛惜環境走過不留痕跡，看到垃圾隨時撿起，大家一起養成、推行減塑生活讓這片土地也能越來越好。

「無痕淨山守護綠地元富健行趣」台北場，19日在捷運劍潭站熱鬧登場，首發台北場由元富證券總經理張清發親自領隊，逾千名元富同仁攜家帶眷早起參與，於台北藝術中心前集合、熱身後，千人浩蕩地出發。劍潭山位於圓山風景區，是最接近市中心的小山，曾是軍事管制區與保安林地，自然林相與生態植物保存完整、步道建置良好、一路景色怡人。活動中同仁自備飲用水、將各美景留在記憶及相片中，親山、淨山也淨心，下山後繼續和家人親友於附近的圓山水神社、士林官邸、兒童樂園、科學教育館、天文科教館、台北藝術中心、士林夜市等地自由活動。

元富證券向來鼓勵員工養成運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任，與致力促進員工健康及創造安全的職場環境。公司內部除成立各項運動類型社團，養成員工運動習慣外，亦舉辦健康運動講座。另疫情爆發後，於公司內部刊物鼓勵同仁多多運動，除介紹各式有趣的運動項目，也教導同仁留意自身健康，以樂觀積極心態面對疫情帶來的改變。元富證券將持續精進，實施更多樣化，更貼地氣的員工福利措施，共創公司與員工，職場與生活的三贏局面。

元富 疫情

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