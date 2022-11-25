10月景氣動向三大產業同步下滑 台經院：最壞情況還未到

台經院今天公布10月景氣動向調查，三大產業同步下滑，其中製造業營業氣候測驗點為84.20點，較上月修正後之84.63點下滑0點.43，連續十個月下滑態勢，且是2020年5月以來新低紀錄；服務業及營建業營業氣候測驗點都是連續三個月下滑。台經院院長張建一表示，在俄烏戰爭蔓延，中國大陸疫情封控措施未解除，歐美通膨尚未上緩的情況下，明年的不確定性仍相當高，最糟的情況可能還沒到。

台經院今日公布2022年10月景氣動向。2022年10月製造業營業氣候測驗點為84.20點，較上月修正後之84.63點下滑0.43點，下滑程度已較先前趨緩，不過仍呈現連續十個月下滑態勢；服務業營業氣候測驗點為91.09點，較上月減少3.65點，連續三個月下滑；營建業營業氣候測驗點為85.10點，較9月90.34點下滑5.24點，已連續三個月下跌。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，10月主要經濟體領先指標與製造業採購經理人指數（PMI）續呈走低態勢，且依經濟合作暨發展組織（OECD）的經濟展望報告表示，由於俄烏戰爭引發的能源衝擊繼續刺激通膨，全球經濟將在明年進一步放緩，2023年全球經濟成長表現有很大程度上來自於主要的亞洲新興市場經濟體，而美國和歐洲則急劇減速。

在國內製造業方面，全球經濟受到通膨及升息影響，終端市場需求疲弱，廠商持續進行庫存調整，設備投資意願趨向保守觀望，故製造業廠商對當月與未來半年景氣看法多呈悲觀與持平，不過廠商對景氣看壞程度較上月調查相比略為改善。

服務業隨著國境開放，民眾已漸習慣與病毒共存，消費人潮回流，令餐旅業者看好當月與未來半年景氣表現。此外，10月金融市場表現持續疲弱，券商經紀手續費收入與自營獲利減少，且壽險保費收入下滑，加上產險業仍處虧損狀態，故證券業與保險業者大多看壞當月景氣表現。

營建業方面，10月測驗點續呈下滑主要來自於營造業與不動產業對當月看法均顯悲觀，建築工程業者因房市不景氣，工程承攬情況仍未好轉，且最後修整工程業者也因房屋完工量減少而業績逐月下滑，加上不動產業者面臨金融市場表現疲弱、房貸利率走高、國內外經濟下行壓力仍大，致使房市交易件數萎縮的情況日趨顯著所致，故營建業有超過一半比例的廠商看壞當月景氣表現，且對未來半年景氣看法續呈保守。

談到整體經濟情勢，台經院長張建一表示，在俄烏戰爭蔓延，中國大陸疫情封控措施未解除，歐美通膨尚未上緩的情況下，明年的不確定性仍相當高；根據目前預測，台灣的GDP成長力道可能放緩不至於衰退，但在歐美地區方面，美國可能零成長，歐洲則可能呈現衰退，都是明年經濟的隱憂。