快訊

世足賽／被犯規9次！內馬爾腳扭傷落淚 能否續戰仍未知

上班尖峰時段塞爆！ 北捷板南線府中站系統異常「班距調整中」

全體證券商10月稅後淨損8.76億元 累計稅後淨利292.56億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月衰退17.73億元、月減197.66%。累計1至10月全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退591.25億元，年減66.9%。

10月大盤總成交值約3.861兆元，較9月減少8.09%，使證券商經紀手續費收入較上月減少；10月自營出售證券損失較多，使證券商自營業務淨損失較9月增加15.9億元；另10月承銷的出售證券利益較少，使證券商承銷業務淨損失較上月增加0.76億元；整體而言，10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月衰退17.73億元，減幅197.66%。

累計今年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.38%；另今年截至10月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退262.78億元、減幅112.32%；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退22.02億元、減幅50.27%，全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退591.25億元，減幅約66.9%。

證券商 股價指數

延伸閱讀

散戶落跑 證券劃撥餘額走跌

金融三業 10月減碼台股680億

貨幣基金 人氣十足

散戶繼續撤？10月證券劃撥存款續跌 已失守3兆元大關

相關新聞

熱錢湧入 台幣強升1.91角

美國聯準會「放鴿子」，國內股匯歡慶大漲。大型國銀交易室主管透露，熱錢昨（24）日大舉匯入8億美元，激勵新台幣匯率強升1....

利變保單宣告利率 畫三紅線

為防堵壽險業為衝市占亂漲利變保單宣告利率，金管會昨（24）日宣布「利變保單宣告利率平穩機制」，對利變年金險、利變壽險、萬...

台新銀37億買明台產險大樓

日前流標的明台產險大樓，買方確定了。台新金控昨（24）日代子公司台新銀行公告，經董事會通過取得位在北市仁愛路四段的明台產...

金金分離強化版 下周上路

金管會昨（24）日預告完成「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」，增訂金控的董事、監察...

滙豐旅人卡友「旅行不便險」 染疫取消行程最高賠3.1萬

隨著多國入境防疫措施鬆綁，海外旅遊再度興起，許多消費者迫不及待規畫海外行 程，但仍不免擔心若因確診新冠肺炎或因其他原因耽...

利變保單 宣告利率維穩新制上路

今年在升息效應下，多家壽險公司調高利變型保單宣告利率，金管會保險局八月十八日一口氣開罰十三家壽險，並首次勒令停售十九張利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。