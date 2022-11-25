全體證券商10月稅後淨損8.76億元 累計稅後淨利292.56億元

10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月衰退17.73億元、月減197.66%。累計1至10月全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退591.25億元，年減66.9%。

10月大盤總成交值約3.861兆元，較9月減少8.09%，使證券商經紀手續費收入較上月減少；10月自營出售證券損失較多，使證券商自營業務淨損失較9月增加15.9億元；另10月承銷的出售證券利益較少，使證券商承銷業務淨損失較上月增加0.76億元；整體而言，10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較9月衰退17.73億元，減幅197.66%。

累計今年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.38%；另今年截至10月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退262.78億元、減幅112.32%；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退22.02億元、減幅50.27%，全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退591.25億元，減幅約66.9%。