康和證推智能選股 共創價值投資

康和證券（6016）新世代理財平台「好康fun心投」，繼情境式選股後，再於平台推出創新的智能選股功能，使用大數據分析設計的7大選股面向與68類選股功能，全新功能介面，免費提供如貴賓級理財與法人級選股服務，讓投資人輕鬆聰明選股。

七大選股包括fun心選、籌碼選、技術選、大師選、排行選、突破選、條件選等面向，並分為全部上市櫃與定期投資商品兩大主題選股功能，以客戶需求為出發，解決選股痛點，明列出篩選標的之條件公式及選股策略，快速提供投資標的。

fun心選可依據穩健投資型與積極樂觀型兩種風險概念，自行篩選選股策略，例如: 大型雪球股就是搜尋出上市櫃公司總市值大於200億且現金殖利率大6%以上的個股，適合穩健投資型的投資人。另盈餘成長股就是近一年EPS大於2元、近兩年與近三年EPS皆要大於1元的篩選設定，屬積極樂觀型投資人。

康和證券特別推薦大師選的選股策略，即是依據投資人熟悉的多位投資大師如:巴菲特、麥克墨菲、葛拉漢、彼得林區…等十類大師概念選股邏輯作為篩選條件，不用熟悉大師複雜的選股邏輯，輕鬆應用大師選股心法。以巴菲特大師為例，選擇巴菲特收益型這個選項，平台就會設定股東權益報酬率與毛利率⼀年、三年平均皆須大於15%、現金流量比率一年、三年平均大於105％、本益比小於20、股價淨值比小於2等選股條件，列出選股建議，讓投資人非常清楚自己的篩選要件，才選擇投資。

籌碼選與技術選可分偏多與偏空型兩者皆可操作，設定篩選外資連續買賣超、外資賣轉買、三大主力買賣、均線、KD、布林線等30類選股功能，以籌碼流向與技術分析派常用指標作為選股依據，就算不懂技術分析指標參數如何設定，也可直接選股。

股市行情不易掌握，智能選股投資益顯重要，康和證將複雜的數據資訊簡化成格式化介面投資指標，驅動數位投資服務不斷創新升級，期望也能帶動年輕投資人及早理財，打造絕佳數位投資體驗，讓股票投資變簡單，找到最符合自己的選股方法來投資。