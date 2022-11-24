基富通六周年官網改版回饋 加贈定期定額0手續費

在國內最大基金平台基富通證券，為了慶祝六周年，破天荒贈送全平台23萬名客戶（11月23日以前完成開戶核印）「六周年感恩定期定額終身零手續費酷碰」，一張可享有十檔基金終身零手續費。新開戶或推薦新戶，還可再獲得定期定額酷碰一張。此外，在年底前，平台於每周五發送單筆零手續費酷碰一張。

基富通總經理王浩宇表示，第一波改版已在11月上線，共有「三+1」特點：一是新視覺、新風格，調整為較明亮、舒適的品牌色彩，首頁揭露投資人經常關注的功能，基金詳情頁採用更多的視覺化圖表設計。二是個人帳戶中心，明確標示升級VIP的退休專案剩餘扣款次數、優惠券，及自訂群組管理收藏基金清單、依淨值漲跌幅設定到價通知等。

三是選購基金方式新增「基金比較」、「配息專區」、「同類投資人」等創新功能，方便投資人快速找到理想的投資標的。如配息專區中，能自訂期望的年化配息率區間、配息頻率和基金類型；同類投資人，可依照性別、年齡、庫存金額、風險屬性等條件，查看其他人都投資哪些基金，做為個人參考。

「+1」則是「小幫手」的功能，可以自訂常用功能，及進行「基金或市場風向比較」，幫助客戶評估投資決策。

王浩宇表示，今年來投資市場顛簸，凸顯長期穩健投資的重要性。基富通將繼續推廣定期定額紀律理財、資產配置分散風險的正確觀念，並提供便捷、優質與低成本的服務。