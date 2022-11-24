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永豐主辦永尚能源6年期39億聯貸 助整合多元電廠金流　

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行今（24）日宣布主辦永尚能源六年期39億元聯合授信案，並擔任額度、帳戶及擔保品統籌三合一管理銀行。照片提供／永豐銀
永豐銀行今（24）日宣布主辦永尚能源六年期39億元聯合授信案，並擔任額度、帳戶及擔保品統籌三合一管理銀行。照片提供／永豐銀

永豐銀行今（24）日宣布主辦永尚能源六年期39億元聯合授信案，並擔任額度、帳戶及擔保品統籌三合一管理銀行。永豐銀行表示，該聯貸案資金將同時運用於永尚能源旗下的漁電共生、水面型、地面型及屋頂型等共36處太陽能光電廠，永豐銀行則提供單一窗口金流及融資服務，有效降低能源業者的管理成本，亦進一步提升經營效率。

永豐銀行表示，該聯貸案資金運用於永尚能源位在台中以南縣、市的各類型電廠，總裝置容量82 MW（Megawatt；百萬瓦）。

永豐銀剛剛在上星期宣示，太陽能光電場餘額將在2023年衝至近千億元、2024年破千億，今年並以獨家融資方式首度跨足地熱發電，提供台東地區建廠所需資金，今年也開啟陸域風機融資服務，現已累積合作8座。

永豐銀指出，此次聯貸案整合多元電廠融資，可以助攻提升經營效率。

永豐銀解釋，伴隨能源業者持續開發各類型光電廠，資金也來自不同金融機構，使得能源業者的金流管理相形複雜，永豐銀行指出，旗下長期累積多元類型光電廠融資經驗，同時掌握產業的核心知識與價值，因此透過提供整合性融資服務，可協助業者簡化管理作業，更能有效發揮綠色金融影響力。

永豐銀行11月亦統籌主辦定穎投資控股子公司－定穎電子（黃石）3年期聯貸案、金額6,000萬美元，且為旗下所主辦首宗ESG永續指標連結聯貸案。永豐銀行秉持「成效Impactful」及「永續Sustainable」二大原則，將ESG實踐於行動中，未來將持續創新思維以提供綠色金融服務，攜手客戶達成淨零排放永續營運目標。

永豐銀行 聯貸案 電廠

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